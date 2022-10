3. Liga, Gruppe 1 Liestal beendet Niederlagenserie gegen Stein Stein lag gegen Liestal deutlich vorne, nämlich 2:0 (55. Minute), 2:0 (58. Minute) und 2:0 (94. Minute) - und verlor dennoch. Liestal feiert einen 0:2-Auswärtssieg. 23.10.2022, 02.40 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Stein: Fabian Hug brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. In der 17. Minute war es an Marco Hug, FC Liestal 1:0 in Führung zu bringen. In der 19. Minute war es erneut Marco Hug, der FC Liestal mit seinem Tor 1:0 in Führung brachte. Mateo Caktas sorgte in der 55. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Stein. Mit seinem Tor in der 58. Minute brachte erneut Marco Hug FC Liestal mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 94. Minute erhöhte Sandro Heer auf 2:0 für FC Liestal.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Stein gab es vier gelbe Karten. Liestal behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Zahlreiche Gegentore sind für Stein ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 33 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Liestal machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Liestal hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren. Liestal konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Liestal zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team AC Rossoneri. Die Partie findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.15 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Stein verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Stein war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten VfR Kleinhüningen kriegt es Stein als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.45 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Stein - FC Liestal 2:4 (1:0) - Bustelbach, Stein – Tore: 16. Fabian Hug 1:0. 17. Marco Hug 1:0. 19. Marco Hug 1:0. 55. Mateo Caktas 2:0. 58. Marco Hug 2:0. 94. Sandro Heer 2:0. – Stein: Lirim Gashi, Jan-Arjen Van Heel, Daniel Lovric, Fabian Näf, Leonardo Toro, David Locher, Luca Gränacher, Kevin Strässle, Silvan Ackermann, Yanis Jung, Fabian Hug. – Liestal: Pascal Hiltbrand, Noel Benz, Philipp Gisin, Alessio Pileggi, Mario Fellmann, Assuero Camporesi, Brian Wunderlin, Gino Scacchi, Sandro Heer, Matthias Fricker, Marco Hug. – Verwarnungen: 10. Jan-Arjen Van Heel, 28. Daniel Lovric, 41. Fabian Näf, 59. Mateo Caktas, 79. Raphael Matter, 89. Marco Hug, 93. Pascal Hiltbrand.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

