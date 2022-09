3. Liga, Gruppe 1 Liestal gewinnt klar gegen Zwingen Sieg für Liestal: Gegen Zwingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 0:1. 03.09.2022, 22.56 Uhr

Zu keinem Zeitpunkt des Spiels war ein Team mit mehr als einem Tor Abstand in Vorsprung. Der Siegestreffer für Liestal fiel in der [[meta.time_gwg]]. Minute durch [[goal_gwg[0].scorer]].

Doch von vorne: In der 5. Minute traf Sandro Heer für FC Liestal zum 0:0-Ausgleich. Gleichstand war in der 14. Minute hergestellt: Matthias Fricker traf für FC Liestal. Denojahn Ponnuthurai erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Zwingen. Robby Enz erzielte in der 47. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für FC Liestal. Marco Hug brachte FC Liestal 1:0 in Führung (79. Minute). Kurz vor Schluss, in der 93. Minute traf Yves Simon zum 1:0-Siegestreffer für FC Liestal.

Bei Zwingen gab es vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Liestal.

In seiner Gruppe hat Liestal den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Offensive 8 Tore erzielte.

Die Abwehr von Zwingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 11).

Liestal verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 5. Das Team hat drei Punkte. Liestal hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Für Liestal geht es auf fremdem Terrain gegen FC Röschenz (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (20.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Zwingen rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Für Zwingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Zwingen geht es auf fremdem Terrain gegen VfR Kleinhüningen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Telegramm: FC Zwingen - FC Liestal 1:5 (1:0) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 5. Sandro Heer 0:0. 14. Matthias Fricker 0:0. 15. Denojahn Ponnuthurai 1:0. 47. Robby Enz 1:0. 79. Marco Hug 1:0. 93. Yves Simon 1:0. – Zwingen: Yannic Heinlin, Philipp Pfammatter, Sandro Guthauser, Steven Hänggi, Sandro Schütz, Denojahn Ponnuthurai, Patrick Müller, Renato Lisser, Steven Santheyapillai, Sandro Piatti, Daniel Stegmüller. – Liestal: Kim Meier, Nico Schaub, Noel Benz, Assuero Camporesi, Mario Fellmann, Alexander Wolf, Gino Scacchi, Sandro Heer, Matthias Fricker, Marco Hug, Robby Enz. – Verwarnungen: 15. Sandro Guthauser, 27. Sandro Schütz, 33. Patrick Müller, 41. Robby Enz, 93. Sandro Piatti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

