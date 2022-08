3. Liga, Gruppe 1 Liestal siegt gegen Lausen Liestal siegt zuhause 0:1 gegen Lausen im zweiten Spiel der Saison. 30.08.2022, 13.08 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 6 Minuten: FC Liestal glich in der 59. Minute durch Marco Hug aus. Das Tor von Elias Küng in der 62. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Lausen. In der 65. Minute schoss Maurice Morand FC Liestal in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lausen, Ivan De Paola (93.) kassierte sie. Liestal behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Nach dem zweiten Spiel steht Liestal auf dem neunten Rang. Für Liestal geht es auf fremdem Terrain gegen FC Zwingen (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (3. September) statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Nach dem zweiten Spiel steht Lausen auf dem zwölften Rang. Für Lausen geht es daheim gegen VfR Kleinhüningen (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. September) (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Liestal - FC Lausen 72 2:1 (0:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 59. Marco Hug 0:0. 62. Elias Küng 0:1. 65. Maurice Morand 0:1. – Liestal: Mark Riccio, Raphael Matter, Sven Hirschi, Assuero Camporesi, Dylan Hartmann, Alexander Wolf, Gino Scacchi, Sandro Heer, Matthias Fricker, Robby Enz, Marco Hug. – Lausen: Luca Schäfer, Antonino Crimi, Cedric Wilhelm, Sascha Meder, Saverio Gurri, Jan Gysin, Joris Gysin, Nikola Gadzic, Michael Nussbaum, Andri Herger, Elias Küng. – Verwarnungen: 67. Matthias Fricker, 91. Alexander Wolf, 93. Ivan De Paola.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2022 13:05 Uhr.