2. Liga Luzius Döbelin rettet Amicitia Riehen einen Punkt gegen Gelterkinden Amicitia Riehen und Gelterkinden spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. Für Amicitia Riehen ist es bereits das erste Unentschieden in ein Spielen.Gelterkinden spielt schon zum erste Mal in ein Spielen unentschieden. 20.08.2021, 11.50 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Amicitia Riehen das erste Tor der Partie gelang. Mirco Schumacher traf in der 82. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Luzius Döbelin traf in der 95. Minute für Gelterkinden zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Amicitia Riehen für Florian Boss (49.), Lukas Wipfli (77.) und Mattia Ceccaroni (85.). Gelbe Karten gab es bei Gelterkinden für Mirco Schumacher (85.) und Yves Arnold (91.).

Amicitia Riehen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Amicitia Riehen hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Als nächstes trifft Amicitia Riehen auswärts mit NK Pajde (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 25. August statt ( Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Nach dem dritten Spiel steht Gelterkinden auf dem zweiten Rang. Gelterkinden hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Gelterkinden spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SV Muttenz (Platz 4). Die Partie findet am 25. August statt (20.15 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Gelterkinden 1:1 (0:0) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 82. Mirco Schumacher 0:1. 95. Luzius Döbelin 1:1. – Amicitia Riehen: David Heutschi, Dominik Mory, Linus Kaufmann, Colin Ramseyer, Florian Boss, Danaj Mäder, Lukas Wipfli, Mattia Ceccaroni, Leo Cadalbert, Luzius Döbelin, Bryan Strauss. – Gelterkinden: Roger Saladin, Timo Di Biase, Marco Belser, Benjamin Pierer, Toni Rauch, Gregory Wyttenbach, Gian Ivo Vaterlaus, Mirco Schumacher, Oliver Dudler, Mike Kaufmann, Moritz Döring. – Verwarnungen: 49. Florian Boss, 77. Lukas Wipfli, 85. Mattia Ceccaroni, 85. Mirco Schumacher, 91. Yves Arnold.

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 3 Spiele/1 Punkte (1:1). 2. FC Gelterkinden 3/1 (1:1), 3. FC Dardania 2/0 (0:0), 4. SV Muttenz 2/0 (0:0), 5. FC Birsfelden 2/0 (0:0), 6. FC Allschwil 2/0 (0:0), 7. FC Reinach 2/0 (0:0), 8. FC Wallbach-Zeiningen 2/0 (0:0), 9. FC Pratteln 2/0 (0:0), 10. SV Sissach 2/0 (0:0), 11. BSC Old Boys 2/0 (0:0), 12. FC Aesch 2/0 (0:0), 13. FC Möhlin-Riburg/ACLI 2/0 (0:0), 14. NK Pajde [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2021 11:46 Uhr.