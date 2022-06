3. Liga, Gruppe 2 Marco Hug führt FC Liestal mit drei Toren zum Sieg gegen Münchenstein FC Sieg für FC Liestal: Gegen Münchenstein FC gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:1. 12.06.2022, 19.21 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Loris Lüdi für Münchenstein FC. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Marco Hug durch seinen Treffer für FC Liestal in der 13. Minute her. Marco Hug war es auch, der in der 47. Minute die 2:1-Führung für FC Liestal herstellte.

Mit seinem Tor in der 82. Minute brachte Robby Enz FC Liestal mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Marco Hug, der in der 93. Minute die Führung für FC Liestal auf 4:1 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC sah Fabio Di Benedetto (56.) die rote Karte. Gelb erhielt Marco Di Benedetto (45.). Die einzige gelbe Karte bei FC Liestal erhielt: Sandro Heer (62.)

Dass FC Liestal viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 26 Spielen hat FC Liestal durchschnittlich 3.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchenstein FC ein relativ häufiges Phänomen. Die total 76 Gegentore in 26 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für FC Liestal nicht verändert. Das Team liegt mit 57 Punkten auf Rang 3. Für FC Liestal ist es bereits der 18. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat neunmal zuhause und neunmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von FC Liestal gingen unentschieden aus.

Für FC Liestal ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Münchenstein FC zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 34 Punkten auf Rang 8. Münchenstein FC hat bisher zehnmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Liestal - FC Münchenstein 4:1 (2:1) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 9. Loris Lüdi 0:1. 13. Marco Hug 1:1. 47. Marco Hug 2:1. 82. Robby Enz 3:1. 93. Marco Hug 4:1. – FC Liestal: Lars Ruflin, Mario Lenzin, Claudio Vanne, Noel Benz, Sandro Heer, Gino Scacchi, Patrick Rudin, Gaston Brawand, Mario Fellmann, Robby Enz, Marco Hug. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Thierry Vogel, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Thierry Schweizer, David Wenger, Sandro Menegola, Loris Lüdi, Valerio Ingrao, Biravin Sambasivam, James Riedberger. – Verwarnungen: 45. Marco Di Benedetto, 62. Sandro Heer – Ausschluss: 56. Fabio Di Benedetto.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

