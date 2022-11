4. Liga, Gruppe 2 Marijo Mrkonjic führt NK Posavina mit fünf Toren zum Sieg gegen Dornach NK Posavina setzt seine Siegesserie auch gegen Dornach fort. Das 8:1 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie. 02.11.2022, 23.46 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte NK Posavina über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:1 in Führung gelegen.

Dornach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 32. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Matchwinner für NK Posavina war Marijo Mrkonjic, der gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützen für NK Posavina waren: Marko Topic (1 Treffer), Gabriel Topic (1 Treffer) und Antonio Gregorovic (1 Treffe.) einziger Torschütze für Dornach war: Dominik Ditzler (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für NK Posavina, nämlich für Ivan Radic (65.). Die einzige gelbe Karte bei Dornach erhielt: Omar Salic (62.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von NK Posavina ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 39 geschossenen Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Dornach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 10).

NK Posavina bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 28 Punkten. NK Posavina feiert mit dem Sieg gegen Dornach bereits den achten Sieg der Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für NK Posavina geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Bachletten 2020 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 19. März statt ( Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Dornach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Dornach hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Dornach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ferad an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 18. März statt (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Telegramm: SC Dornach b - NK Posavina 1:8 (1:3) - Sportplatz Weiden, Dornach – Tore: 5. Marko Topic 0:1. 20. Marijo Mrkonjic 0:2. 32. Dominik Ditzler 1:2. 41. Marijo Mrkonjic 1:3. 50. Gabriel Topic 1:4. 52. Marijo Mrkonjic 1:5. 60. Marijo Mrkonjic 1:6. 72. Marijo Mrkonjic 1:7. 90. Antonio Gregorovic 1:8. – Dornach: Joel Meier, Thierry Hefti, Fabian Seibold, Yannis Tomasi, Luc Hefti, Rafael Rodrigues, Yann Eichenberger, Dominik Ditzler, Patrick Flores, Pascal Marty, Severin Stöckli. – NK Posavina: Patrik Gavran, Dominik Bacic, Marko Radic, Ivan Radic, Antonio Gregorovic, Gabriel Topic, Alen Piljic, Antonio Gudelj, Sandro Gogic, Marin Gudelj, Marko Topic. – Verwarnungen: 62. Omar Salic, 65. Ivan Radic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.11.2022 00:43 Uhr.

