4. Liga, Gruppe 1 Möhlin-Riburg/ACLI bezwingt auswärts Oberdorf – Später Siegtreffer durch Arian Raemy Möhlin-Riburg/ACLI gewinnt am Samstag auswärts gegen Oberdorf 2:1. 09.10.2022, 14.24 Uhr

Möhlin-Riburg/ACLI geriet zunächst in Rückstand, als Kim Kaiser in der 16. Minute die zwischenzeitliche Führung für Oberdorf gelang. In der 53. Minute glich Möhlin-Riburg/ACLI jedoch aus und ging in der 81. Minute in Führung. Torschützen waren Thomas Kym und Arian Raemy.

Bei Möhlin-Riburg/ACLI erhielten Tim Lamprecht (13.) und Marin Samardzija (61.) eine gelbe Karte. Bei Oberdorf erhielten Nicola Anceschi (57.) und Roman Spahr (85.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Möhlin-Riburg/ACLI. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 7. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Möhlin-Riburg/ACLI konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es daheim gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Mit der Niederlage rückt Oberdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 8. Oberdorf hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Oberdorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Diegten Eptingen (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:2 (1:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 16. Kim Kaiser 1:0. 53. Thomas Kym 1:1. 81. Arian Raemy 1:2. – Oberdorf: Flurin Schürch, Joël Zemp, Filip Lazic, Petr Schafran, Janick Schäublin, Dimitri Spescha, Roman Spahr, Nicola Anceschi, Robin Thommen, Patrik Büchel, Kim Kaiser. – Möhlin-Riburg/ACLI: Ivan Pavlovic, Marin Samardzija, Beqiraj Flamur, Tim Lamprecht, Sinan Cetinkaya, Alessandro Bleuel, Ciriaco De Minico, Pascal Furrer, Mateo Chamorro, Marco Kym, Thomas Kym. – Verwarnungen: 13. Tim Lamprecht, 57. Nicola Anceschi, 61. Marin Samardzija, 85. Roman Spahr.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

