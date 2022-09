Frauen 3. Liga Möhlin-Riburg/ACLI entscheidet Showdown gegen Breitenbach für sich – Breitenbach verliert nach drei Siegen Möhlin-Riburg/ACLI reiht Sieg an Sieg: Gegen Breitenbach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 25.09.2022, 03.13 Uhr

Breitenbach ging zunächst in der 32. Minute in Führung, als Léa Küng zum 1:0 traf. In der 45. Minute gelang Möhlin-Riburg/ACLI jedoch durch Nyome Baio der Ausgleich. In der 61. Minute gelang Daniela Markovic der Führungstreffer zum 2:1 für Möhlin-Riburg/ACLI. Mit dem 3:1 für Möhlin-Riburg/ACLI schoss Karin Ciapponi das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.6 Toren pro Spiel ist Möhlin-Riburg/ACLI bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Breitenbach so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 7 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Unverändert liegt Möhlin-Riburg/ACLI nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 13 Punkten. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Möhlin-Riburg/ACLI in einem Heimspiel mit FC Telegraph BS (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 3. Breitenbach hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Breitenbach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Concordia Basel (Rang 10). Die Partie findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Breitenbach - Team Fricktal 1:3 (1:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 32. Léa Küng 1:0. 45. Nyome Baio 1:1. 61. Daniela Markovic 1:2. 65. Karin Ciapponi 1:3. – Breitenbach: Lia Spaar, Aline Acosta Martinez-Stich, Fabienne Stalder, Leonie Marolf, Celine Marani, Daniela Schneiter, Livia Schnyder, Sarah Duraschiok, Manon Stich, Flavia Wehrli, Léa Küng. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Selina Grenacher, Samira Leila Erni, Erin Keser, Alessia Magliocca, Nyome Baio, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Yael Garcia Sanchez, Karin Ciapponi, Lucia Pisciotta. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

