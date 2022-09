4. Liga, Gruppe 1 Möhlin-Riburg/ACLI gewinnt deutlich gegen Rheinfelden 1909 Möhlin-Riburg/ACLI behielt im Spiel gegen Rheinfelden 1909 am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 26.09.2022, 11.14 Uhr

Nils Ammann eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Rheinfelden 1909 das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Möhlin-Riburg/ACLI fiel in der 16. Minute, als Aidan Müller ins eigene Tor traf. In der 87. Minute gelang Mateo Chamorro der Führungstreffer zum 2:1 für Möhlin-Riburg/ACLI.

Beqiraj Flamur sorgte in der 90. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Möhlin-Riburg/ACLI. Das letzte Tor der Partie erzielte Marcus Kym, der in der 91. Minute die Führung für Möhlin-Riburg/ACLI auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Möhlin-Riburg/ACLI sah Gzim Krasniqi (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mateo Chamorro (27.), Gzim Krasniqi (60.) und Sinan Cetinkaya (89.). Rheinfelden 1909 kassierte vier gelbe Karten.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Möhlin-Riburg/ACLI eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Möhlin-Riburg/ACLI die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheinfelden 1909 ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Möhlin-Riburg/ACLI machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 7. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren. Möhlin-Riburg/ACLI konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Möhlin-Riburg/ACLI auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Laufenburg-Kaisten (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Rheinfelden 1909 liegt neu am Ende der Tabelle. Das Team hat nach sechs Spielen drei Punkte auf dem Konto. Es verliert einen Platz. Für Rheinfelden 1909 war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rheinfelden 1909 trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Diegten Eptingen (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 1. Oktober statt (19.45 Uhr, Hofmatt, Diegten).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:4 (1:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 5. Nils Ammann 1:0. 16. Eigentor (Aidan Müller) 1:1.87. Mateo Chamorro 1:2. 90. Beqiraj Flamur 1:3. 91. Marcus Kym 1:4. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Aidan Müller, Dominik Werka, Jonas Hürbin, Niro Perez, Volkan Polat, Tolga Deniz, Yannic Baumann, Maik Götting, Jerome Ammann, Nils Ammann. – Möhlin-Riburg/ACLI: Alessandro Pauli, Sinan Cetinkaya, Ivan Pavlovic, Tim Lamprecht, Beqiraj Flamur, Gzim Krasniqi, Pascal Furrer, Alessandro Bleuel, Ciriaco De Minico, Mateo Chamorro, Jonathan Tettey. – Verwarnungen: 27. Mateo Chamorro, 38. Tolga Deniz, 60. Gzim Krasniqi, 79. Maik Götting, 80. Mladen Rajic, 84. Jerome Ammann, 89. Sinan Cetinkaya – Ausschluss: 60. Gzim Krasniqi.

