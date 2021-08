2. Liga Möhlin-Riburg/ACLI mit Auswärtserfolg bei Dardania im Auftaktspiel Möhlin-Riburg/ACLI beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Dardania setzt es auswärts einen 4:2-Sieg ab. 24.08.2021, 20.29 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Bajram Saljihu für Dardania. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Zum Ausgleich für Möhlin-Riburg/ACLI traf Nikolas Mahrer in der 20. Minute. Gabriel Waldburger brachte Möhlin-Riburg/ACLI 2:1 in Führung (46. Minute).

Jonathan Tettey erhöhte in der 48. Minute zur 3:1-Führung für Möhlin-Riburg/ACLI. Nikolas Mahrer baute in der 75. Minute die Führung für Möhlin-Riburg/ACLI weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Ismail Korkmaz in der 80. Minute her, als er für Dardania auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dardania erhielten Erdin Shaqiri (53.) und Loic Limanaj (66.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Möhlin-Riburg/ACLI, Filip Markovic (78.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Möhlin-Riburg/ACLI auf dem ersten Rang. Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es daheim gegen FC Pratteln weiter. Das Spiel findet am Dienstag (24. August) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

In der Tabelle steht Dardania nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Dardania spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Reinach. Die Partie findet am Mittwoch (25. August) statt (20.30 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Dardania - FC Möhlin-Riburg/ACLI 2:4 (1:2) - Rankhof, Basel – Tore: 6. Bajram Saljihu 1:0. 20. Nikolas Mahrer 1:1. 46. Gabriel Waldburger 1:2. 48. Jonathan Tettey 1:3. 75. Nikolas Mahrer 1:4. 80. Ismail Korkmaz 2:4. – Dardania: Leutrim Gorqa, Erdin Shaqiri, Edon Mulaj, Loic Limanaj, Rilind Agushi, Argjend Emini, Jusuf Murtezani, Bajram Saljihu, Erin Ziba, Faton Hajdari, Adem Matoshi. – Möhlin-Riburg/ACLI: Tobias Zingg, Granit Bislimi, Gregory Kent, Filip Markovic, Joshua Kaufmann, Patrizio Merz, Marko Markovic, Korab Bislimi, Jonathan Tettey, Gabriel Waldburger, Nikolas Mahrer. – Verwarnungen: 53. Erdin Shaqiri, 66. Loic Limanaj, 78. Filip Markovic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Allschwil - FC Pratteln 2:1, FC Birsfelden - SV Sissach 1:1, SV Muttenz - BSC Old Boys 2:1, FC Dardania - FC Möhlin-Riburg/ACLI 2:4

Tabelle: 1. FC Möhlin-Riburg/ACLI 1 Spiel/3 Punkte (4:2). 2. FC Allschwil 1/3 (2:1), 3. FC Aesch 1/3 (4:1), 4. SV Muttenz 1/3 (2:1), 5. FC Birsfelden 1/1 (1:1), 6. FC Gelterkinden 1/1 (1:1), 7. FC Amicitia Riehen 1/1 (1:1), 8. SV Sissach 1/1 (1:1), 9. FC Wallbach-Zeiningen 0/0 (0:0), 10. BSC Old Boys 1/0 (1:2), 11. FC Dardania 1/0 (2:4), 12. FC Pratteln 1/0 (1:2), 13. FC Reinach 1/0 (1:4), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

