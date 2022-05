3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC beendet Niederlagenserie gegen Alkar – Siegtreffer in 87. Minute Alkar lag gegen Münchenstein FC deutlich vorne, nämlich 4:1 (64. Minute) - und verlor dennoch. Münchenstein FC feiert einen 5:4-Auswärtssieg. 09.05.2022, 10.19 Uhr

(chm)

In der 64. Minute erhöhte Alkar seine Führung auf 4:1. Doch ab der 66. Minute setzte Münchenstein FC zur Wende an, als Loris Lüdi zum 2:4 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Loris Lüdi (66.), Jeremy Chèvre (74.), Luca Ritter (77.) und Thierry Vogel (87.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alkar erhielten Antun Hrskanovic (43.) und Marinko Sucic (76.) eine gelbe Karte. Für Münchenstein FC gab es keine Karte.

Die Abwehr von Alkar kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 60 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Münchenstein FC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es auswärts gegen FC Allschwil (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (15.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Nach der Niederlage büsst Alkar zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 8. Alkar hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alkar daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team AS Timau Basel. Das Spiel findet am 15. Mai statt (15.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: NK Alkar - FC Münchenstein 4:5 (2:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 5. Daniel Dujmovic 1:0. 24. Zeljko Madzarevic 2:0. 26. Loris Lüdi 2:1. 58. Marinko Sucic 3:1. 64. Zeljko Madzarevic 4:1. 66. Loris Lüdi 4:2. 74. Jeremy Chèvre 4:3. 77. Luca Ritter 4:4. 87. Thierry Vogel 4:5. – Alkar: Dominik Djakovic, Andrej Saric, Deni Basic, Mihael Kovacevic, Marinko Sucic, Ivan Budimir, Ivan Vidovic, Antun Hrskanovic, Ivan Tunjic, Zeljko Madzarevic, Daniel Dujmovic. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, James Riedberger, Thierry Vogel, Marco Di Benedetto, Joel Scherrer, Loris Lüdi, Valerio Ingrao, Sandro Menegola, Luca Ritter, Adrian Schweizer, Marco Höppeler. – Verwarnungen: 43. Antun Hrskanovic, 76. Marinko Sucic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:16 Uhr.