3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC bezwingt auswärts NK Posavina – Später Siegtreffer Sieg für Münchenstein FC: Gegen NK Posavina gewinnt das Team am Dienstag auswärts 2:1. 26.05.2022

Der Siegtreffer für Münchenstein FC gelang Loris Lüdi in der 82. Minute. In der 26. Minute hatte David Wenger Münchenstein FC in Führung gebracht. Der Ausgleich für NK Posavina fiel in der 58. Minute durch Tomislav Duvnjak.

Bei NK Posavina gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Marijo Mrkonjic (43.) und Gabriel Topic (90.). Gelbe Karten sahen zudem Tomislav Duvnjak (37.) und Antonio Gudelj (71.). Die einzige gelbe Karte bei Münchenstein FC erhielt: Biravin Sambasivam (62.)

Die Tabellensituation bleibt für Münchenstein FC unverändert. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 8. Münchenstein FC hat bisher zehnmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Münchenstein (Platz 12). Das Spiel findet am Sonntag (29. Mai) statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für NK Posavina hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 13. Für NK Posavina war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

NK Posavina tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Samstag (28. Mai) statt (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: NK Posavina - FC Münchenstein 1:2 (0:1) - Fiechten, Reinach – Tore: 26. David Wenger 0:1. 58. Tomislav Duvnjak 1:1. 82. Loris Lüdi 1:2. – NK Posavina: Patrik Gavran, Antonio Gudelj, Marko Radic, Antonio Gregorovic, Filip Jurakic, Alen Piljic, Gabriel Topic, Dominik Bacic, Ante Cicak, Ivan Radic, Marin Gudelj. – Münchenstein FC: Kevin Meier, James Riedberger, Fabio Di Benedetto, Cyrille Hagen, Thierry Schweizer, Loris Lüdi, Marco Höppeler, David Wenger, Valerio Ingrao, Adrian Schweizer, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 37. Tomislav Duvnjak, 62. Biravin Sambasivam, 71. Antonio Gudelj – Ausschlüsse: 43. Marijo Mrkonjic, 90. Gabriel Topic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

