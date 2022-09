3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC bezwingt auswärts Oberdorf Münchenstein FC behielt im Spiel gegen Oberdorf am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 29.09.2022, 08.17 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Oberdorf: Michael Lohner brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Lars Lägeler in der 13. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Münchenstein FC. Michael Lohner traf in der 26. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Oberdorf.

Zum Ausgleich für Münchenstein FC traf Matteo Saracino in der 31. Minute. Vlerand Redzepi erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Münchenstein FC. Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als Matteo Saracino die Führung für Münchenstein FC auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oberdorf erhielten Andrin Alt (47.) und Lars Lägeler (69.) eine gelbe Karte. Münchenstein FC behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Zahlreiche Gegentore sind für Oberdorf ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Münchenstein FC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 3. Münchenstein FC hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Münchenstein an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Oberdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Oberdorf hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Oberdorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Dardania (Platz 12). Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Münchenstein 2:4 (2:3) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 9. Michael Lohner 1:0. 13. Eigentor (Lars Lägeler) 1:1.26. Michael Lohner 2:1. 31. Matteo Saracino 2:2. 33. Vlerand Redzepi 2:3. 82. Matteo Saracino 2:4. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Andrin Alt, Lars Lägeler, Lucas Burri, Marko Bogdanovski, Niels Thommen, Andrea Pichler, Tiago José Soares Ribeiro, Michael Lohner, Jan Weber. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Finn Leitner, Luca Ritter, Valerio Ingrao, Andreja Miletic, Sandro Menegola, Vlerand Redzepi, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 47. Andrin Alt, 69. Lars Lägeler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.09.2022 21:25 Uhr.

