3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein FC mit Auswärtssieg bei Amicitia Riehen – Entscheidung in der Schlussminute Münchenstein FC gewinnt am Sonntag auswärts gegen Amicitia Riehen 4:3. 06.09.2021, 13.56 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Fabio Di Benedetto in der 5. Minute. Er traf für Münchenstein FC zum 1:0. Zum Ausgleich für Amicitia Riehen traf Mark Blauenstein in der 6. Minute. In der 32. Minute gelang Luca Ritter der Führungstreffer zum 2:1 für Münchenstein FC.

Zum Ausgleich für Amicitia Riehen traf Noah Straumann in der 73. Minute. In der 77. Minute war es an Marvin Brügger, Amicitia Riehen 3:2 in Führung zu bringen. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 82. Minute, als Luca Ritter für Münchenstein FC traf. In den Schlussminuten machte Matteo Saracino alles klar. Sein Treffer in der 90. Minute zum 4:3 sicherte Münchenstein FC den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Münchenstein FC, nämlich für Fabio Di Benedetto (50.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Amicitia Riehen, Noah Straumann (75.) kassierte sie.

In der Tabelle verbessert sich Münchenstein FC von Rang 4 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Für Münchenstein FC ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Münchenstein FC ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Münchenstein FC daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Reinach. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Amicitia Riehen steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 7). Das Team hat drei Punkte. Amicitia Riehen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Amicitia Riehen geht es auf fremdem Terrain gegen AS Timau Basel (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - FC Münchenstein 3:4 (1:2) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 5. Fabio Di Benedetto 0:1. 6. Mark Blauenstein 1:1. 32. Luca Ritter 1:2. 73. Noah Straumann 2:2. 77. Marvin Brügger 3:2. 82. Luca Ritter 3:3. 90. Matteo Saracino 3:4. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Michael Leuenberger, Raphael Pregger, Philippe Sidler, Mark Blauenstein, Yanis Zidi, Felix Stebler, Loris Aeberli, Jannis Erlacher, Yannick Schlup, Noah Straumann. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Nico Cancedda, Thierry Schweizer, Fabio Di Benedetto, Luca Ritter, David Wenger, Adrian Schweizer, Patrick Meier, Aljoscha Schärer, Simone Del Tufo, Maximilian Widmer. – Verwarnungen: 50. Fabio Di Benedetto, 75. Noah Straumann.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Amicitia Riehen - FC Münchenstein 3:4, SC Münchenstein - FC Stein 0:4, SV Muttenz - AS Timau Basel 0:6

Tabelle: 1. FC Rheinfelden 3 Spiele/9 Punkte (7:3). 2. FC Münchenstein 3/7 (10:8), 3. FC Allschwil 3/6 (9:6), 4. FC Liestal 3/6 (8:4), 5. AS Timau Basel 3/6 (12:4), 6. FC Stein 3/6 (14:8), 7. FC Lausen 72 3/4 (7:7), 8. FC Schwarz-Weiss a 3/4 (7:7), 9. FC Amicitia Riehen 3/3 (9:8), 10. SC Münchenstein 3/3 (4:10), 11. NK Posavina 3/3 (5:11), 12. FC Reinach 3/1 (5:10), 13. NK Alkar 3/1 (4:8), 14. SV Muttenz 3/1 (4:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 13:53 Uhr.