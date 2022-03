4. Liga, Gruppe 3 - Münchenstein FC mit drei Punkten auswärts gegen Riederwald

Friedensdemo in Bern Zugeschaltet aus Kiew: Selenski dankt der Schweiz und ihrer Bevölkerung – und wiederholt Kritik an Nestlé

In Bern ist am Samstag erneut gegen den Ukraine-Krieg demonstriert worden. Wolodimir Selenski dankte dabei in einer aus Kiew übertragenen Rede für die Unterstützung. Der ukrainische Präsident forderte die Schweiz aber auch auf, noch mehr zu tun.