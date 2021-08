3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein SC mit Sieg gegen Alkar im Auftaktspiel – Mehmet Cetin mit Last-Minute-Treffer Münchenstein SC beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Alkar setzt es zuhause einen 3:2-Sieg ab. 23.08.2021, 10.22 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Münchenstein SC das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 91. Minute war Mehmet Cetin.

Den ersten Treffer der Partie hatte Cihan Yayla in der 35. Minute für Münchenstein SC geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 42, als Daniel Dujmovic für Alkar erfolgreich war. Daniel Dujmovic war es auch, der in der 45. Minute die 2:1-Führung für Alkar herstellte. Gleichstand stellte Mehmet Cetin durch seinen Treffer für Münchenstein SC in der 74. Minute her.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alkar erhielten Fabian Forestier (48.) und Ivan Vukelja (54.) eine gelbe Karte. Münchenstein SC behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle steht Münchenstein SC nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Münchenstein SC trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf das stark gestartete Team FC Allschwil. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (11.30 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Nach dem ersten Spiel steht Alkar auf dem zehnten Rang. Alkar spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Liestal. Die Partie findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SC Münchenstein - NK Alkar 3:2 (1:2) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 35. Cihan Yayla 1:0. 42. Daniel Dujmovic 1:1. 45. Daniel Dujmovic 1:2. 74. Mehmet Cetin 2:2. 91. Mehmet Cetin 3:2. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Cihan Balcin, Berat Kaya, Ali Maskan, Mansour Ait-Hmid, Fabio Eugster, Oguzhan Oytun, Eduard Gashi, Cihan Yayla, Ertem Dogan, Rinor Kadrievski. – Alkar: Darko Pavic, Goran Kovacevic, Filip Duspara, Ivan Vukelja, Ludovic Valantin, Fabian Forestier, Bogdan-florin Plescan, Daniel Dujmovic, Ivan Tunjic, Miro Dujmovic, Zeljko Madzarevic. – Verwarnungen: 48. Fabian Forestier, 54. Ivan Vukelja.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Rheinfelden 1:2, FC Amicitia Riehen - FC Reinach 5:2, SC Münchenstein - NK Alkar 3:2

Tabelle: 1. FC Allschwil 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Amicitia Riehen 1/3 (5:2), 3. AS Timau Basel 1/3 (4:1), 4. FC Lausen 72 1/3 (5:4), 5. SC Münchenstein 1/3 (3:2), 6. FC Münchenstein 1/3 (3:2), 7. FC Rheinfelden 1/3 (2:1), 8. FC Stein 1/0 (4:5), 9. FC Schwarz-Weiss a 1/0 (2:3), 10. NK Alkar 1/0 (2:3), 11. SV Muttenz 1/0 (1:2), 12. FC Reinach 1/0 (2:5), 13. FC Liestal 1/0 (1:4), 14. NK Posavina 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 10:18 Uhr.