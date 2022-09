3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein SC setzt Siegesserie auch gegen Muttenz fort Münchenstein SC setzt seine Siegesserie auch gegen Muttenz fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 12.09.2022, 02.02 Uhr

(chm)

In der 17. Minute hiess es nach einem Eigentor von Alessio Venturiere 1:0 für Münchenstein SC. Mit seinem Tor in der 19. Minute brachte Hüseyin Gözükara Münchenstein SC mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der Schlussphase kam Muttenz noch auf 1:2 heran. Gregor Mössinger war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 83. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Muttenz sah Aytunc Celep (84.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Aytunc Celep (14.), Fabio Bächtold (66.) und Loris Degen (71.). Gelbe Karten gab es bei Münchenstein SC für Ermal Salihu (91.) und Gentuar Gashi (93.).

In seiner Gruppe hat Münchenstein SC den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 16 Tore erzielte.

In der Tabelle verbessert sich Münchenstein SC von Rang 3 auf 2. Das Team hat zwölf Punkte. Münchenstein SC hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Als nächstes tritt Münchenstein SC in einem Auswärtsspiel gegen das erstplatzierte Team SC Binningen b zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

In der Tabelle liegt Muttenz weiterhin auf Rang 12. Das Team hat drei Punkte. Muttenz hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Muttenz trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Gelterkinden (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (14. September) (20.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: SV Muttenz - SC Münchenstein 1:2 (0:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 17. Eigentor (Alessio Venturiere) 0:1.19. Hüseyin Gözükara 0:2. 83. Gregor Mössinger 1:2. – Muttenz: Joel Riechsteiner, Alessio Venturiere, Loris Degen, Aytunc Celep, Pascal Amsler, Burak Hacilar, Mehmet Gecici, David Leiggener, Luka Putnik, Edmond Tahiri, Fabio Bächtold. – Münchenstein SC: Fazil Cakmakkiran, Bryan Louzan Figueroa, Osman Arslan, Cihan Yayla, Cihan Balcin, Gentuar Gashi, Onur Topyürek, Sebastijan Miljanovic, Rilind Agushi, Liridon Sinani, Hüseyin Gözükara. – Verwarnungen: 14. Aytunc Celep, 66. Fabio Bächtold, 71. Loris Degen, 91. Ermal Salihu, 93. Gentuar Gashi – Ausschluss: 84. Aytunc Celep.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

