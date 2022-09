3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein SC setzt Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort – Mehmet Cetin entscheidet Spiel Münchenstein SC reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwarz-Weiss hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2 25.09.2022, 13.11 Uhr

Münchenstein SC holte gegen Schwarz-Weiss zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Den Auftakt machte Dominique Sutter, der in der 17. Minute für Schwarz-Weiss zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 22. Minute hergestellt: Sebastijan Miljanovic traf für Münchenstein SC. In der 51. Minute war es an Luca Bosco Ferreira Caviezel, Schwarz-Weiss 2:1 in Führung zu bringen.

Gentuar Gashi glich in der 53. Minute für Münchenstein SC aus. Es hiess 2:2. Mehmet Cetin sorgte in der 58. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Münchenstein SC. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Schwarz-Weiss erhielten Luca Brunner (43.), Noah Böni (53.) und Luca Bosco Ferreira Caviezel (73.) eine gelbe Karte. Bei Münchenstein SC erhielten Fazil Cakmakkiran (33.) und Cihan Balcin (85.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.5 Toren pro Spiel ist Münchenstein SC bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Münchenstein SC seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sechs Spielen 18 Punkte auf dem Konto. Münchenstein SC hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Als nächstes trifft Münchenstein SC in einem Auswärtsspiel mit FC Laufen (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (20.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Nach der Niederlage büsst Schwarz-Weiss einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Schwarz-Weiss hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Gelterkinden (Platz 11). Die Partie findet am Mittwoch (28. September) statt (20.15 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - SC Münchenstein 2:3 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 17. Dominique Sutter 1:0. 22. Sebastijan Miljanovic 1:1. 51. Luca Bosco Ferreira Caviezel 2:1. 53. Gentuar Gashi 2:2. 58. Mehmet Cetin 2:3. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Mischa David Müller, Noah Böni, Mahir Mulabdic, Maurice Dubois, Tobias Steinemann, Patrick Ruas Dias, Luca Bosco Ferreira Caviezel, Dominique Sutter, Senol Sengül, Sol Liechti. – Münchenstein SC: Fazil Cakmakkiran, Cihan Yayla, Gürkan Satilmis, Osman Arslan, Cihan Balcin, Gentuar Gashi, Ermal Salihu, Eduard Gashi, Rilind Agushi, Elias Flores Alvarez, Sebastijan Miljanovic. – Verwarnungen: 33. Fazil Cakmakkiran, 43. Luca Brunner, 53. Noah Böni, 73. Luca Bosco Ferreira Caviezel, 85. Cihan Balcin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

