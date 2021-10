3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein SC verliert gegen Seriensieger Schwarz-Weiss Schwarz-Weiss setzt seine Siegesserie auch gegen Münchenstein SC fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 03.10.2021, 06.09 Uhr

(chm)

In der 25. Minute war es an Sol Liechti, Schwarz-Weiss 1:0 in Führung zu bringen. In der 50. Minute baute Tobias Steinemann den Vorsprung für Schwarz-Weiss auf zwei Tore aus (2:0). In der 87. Minute baute der gleiche Tobias Steinemann die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus.

Bei Schwarz-Weiss sah Dilaxan Ratnasabapathy (76.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Münchenstein SC sah Mehmet Cetin (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Eduard Gashi (43.) und Osman Arslan (76.).

Dass Schwarz-Weiss viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Schwarz-Weiss durchschnittlich 3.3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Münchenstein SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Mit dem Sieg hält Schwarz-Weiss seine Position an der Tabellenspitze. Nach sieben Spielen hat das Team 16 Punkte. Für Schwarz-Weiss ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Liestal zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (19.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Mit der Niederlage rückt Münchenstein SC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 10. Münchenstein SC hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Münchenstein SC verlor zudem erstmals zuhause.

Für Münchenstein SC geht es daheim gegen FC Lausen 72 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (6. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - SC Münchenstein 3:0 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 25. Sol Liechti 1:0. 50. Tobias Steinemann 2:0. 87. Tobias Steinemann 3:0. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Noah Böni, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Maurice Dubois, Tobias Steinemann, Enis Akman, Patrick Ruas Dias, Marc Thürkauf, Sol Liechti, Ismet Ahmetovic. – Münchenstein SC: Ahmet Uluisik, Fazil Cakmakkiran, Bryan Louzan Figueroa, Cihan Yayla, Osman Arslan, Cihan Balcin, Mehmet Cetin, Rinor Kadrievski, Eduard Gashi, Berat Kaya, Ertem Dogan. – Verwarnungen: 43. Eduard Gashi, 76. Osman Arslan – Ausschlüsse: 72. Mehmet Cetin, 76. Dilaxan Ratnasabapathy.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Liestal - FC Lausen 72 3:3, FC Schwarz-Weiss a - SC Münchenstein 3:0, SV Muttenz - NK Posavina 5:0, FC Reinach - FC Allschwil 3:1, FC Münchenstein - AS Timau Basel 3:5, FC Rheinfelden - NK Alkar 2:4

Tabelle: 1. FC Schwarz-Weiss a 7 Spiele/16 Punkte (23:14). 2. AS Timau Basel 7/16 (30:10), 3. FC Liestal 7/13 (23:14), 4. NK Alkar 7/13 (19:12), 5. FC Rheinfelden 7/12 (16:17), 6. FC Münchenstein 7/11 (23:21), 7. SV Muttenz 7/10 (13:16), 8. FC Lausen 72 6/9 (15:13), 9. FC Allschwil 7/9 (17:18), 10. SC Münchenstein 6/7 (10:17), 11. FC Stein 6/6 (19:17), 12. FC Reinach 7/5 (13:22), 13. NK Posavina 7/4 (11:28), 14. FC Amicitia Riehen 6/3 (10:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 06:06 Uhr.