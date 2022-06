Frauen 3. Liga Muttenz bezwingt auswärts Bubendorf – Jasmin Schäfer mit Siegtor Muttenz behielt im Spiel gegen Bubendorf am Montag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 17.06.2022, 15.00 Uhr

(chm)

Zunächst musste Muttenz einen Rückstand hinnehmen: In der 11. Minute traf Erlisa Ibraimi für Bubendorf zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von drei Minuten schaffte Muttenz aber die Wende. Andrea Vonlanthen schoss in der 48. Minute den Ausgleich, in der 51. Minute erzielte Jasmin Schäfer den Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Muttenz um einen Platz nach vorne. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Muttenz hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Muttenz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Bubendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 33 Punkten auf Rang 4. Für Bubendorf war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Bubendorf ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Bubendorf - SV Muttenz 1:2 (1:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 11. Erlisa Ibraimi 1:0. 48. Andrea Vonlanthen 1:1. 51. Jasmin Schäfer 1:2. – Bubendorf: Denise Oppliger, Jael Scheibler, Patricia Hartmann, Nathalie Wirz, Laura Sharon Schaub, Nina Kosmerlj, Nina Waldmeier, Karin Sprunger, Jasmin Trösch, Amélie Guillod, Erlisa Ibraimi. – Muttenz: Alina Lüthi, Sandra Imhof, Nadja Brunner, Noemie Berger, Wenja Angelini, Céline Hebeisen, Dana Marzan, Nadia Gubser, Valentina Rück, Jasmin Schäfer, Vanessa Garcia Guillen. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

