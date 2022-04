Frauen 3. Liga Muttenz bezwingt auswärts Rheinfelden – Valentina Gallo trifft zum Sieg Muttenz gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Rheinfelden 1:0. 28.04.2022, 12.45 Uhr

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. In der 20. Minute schoss Valentina Gallo das 1:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Muttenz zu den Besten: Total liess das Team 18 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 2).

Muttenz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 4. Muttenz hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muttenz tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Reinach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Sonntag (1. Mai) statt (11.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Rheinfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Rheinfelden hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rheinfelden trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Concordia Basel (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (30. April) (19.30 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - SV Muttenz 0:1 (0:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tor: 20. Valentina Gallo 0:1. – Rheinfelden: Claudia Füglistaller, Serena Bühlmann, Selina Widmann, Karin Mohler Wyss, Cinja Sacher, Martina Mahrer, Nadja Häfeli, Paula Ducret, Stephanie Capomolla, Laura Vrijbloed, Zoë Menzinger. – Muttenz: Alina Lüthi, Nadia Gubser, Nadja Brunner, Wenja Angelini, Valentina Rück, Lea Galvagno, Vanessa Garcia Guillen, Andrea Vonlanthen, Dana Marzan, Jasmin Schäfer, Valentina Gallo. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.04.2022 12:42 Uhr.