Frauen 3. Liga Muttenz gewinnt deutlich gegen Gelterkinden – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Muttenz behielt im Spiel gegen Gelterkinden am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 24.10.2022, 15.19 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Lea Galvagno für Muttenz. In der 9. Minute traf sie zum 1:0. In der 30. Minute baute Nadia Gubser den Vorsprung für Muttenz auf zwei Tore aus (2:0). Muttenz erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Dana Marzan weiter auf 3:0. Der Treffer fiel durch einen Elfmeter.

Jasmin Schäfer baute in der 80. Minute die Führung für Muttenz weiter aus (4:0). In der 88. Minute sorgte Elodie Schaub noch für Resultatkosmetik für Gelterkinden. Sie traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kim Däster von Gelterkinden erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

Muttenz hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 24 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Muttenz. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 6. Muttenz hat bisher viermal gewonnen und viermal verloren.

Muttenz spielt zum nächsten Mal daheim gegen SV Sissach (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (15.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Mit der Niederlage rückt Gelterkinden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 7. Gelterkinden hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gelterkinden spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Telegraph BS (Platz 4). Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Gelterkinden - SV Muttenz 1:4 (0:2) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 9. Lea Galvagno 0:1. 30. Nadia Gubser 0:2. 60. Dana Marzan (Penalty) 0:3.80. Jasmin Schäfer 0:4. 88. Elodie Schaub 1:4. – Gelterkinden: Angelina Lüscher, Nadine Suter, Alessia Bürgin, Jasmine Köpfli, Lexine Schaub, Elodie Schaub, Kim Däster, Anna Degen, Michelle Hunziker, Joana Wüthrich, Manuela Schönenberger. – Muttenz: Eileen Wermelinger, Sandra Imhof, Noemie Berger, Mahisha Eigenmann, Michelle Fellmann, Valentina Rück, Lea Galvagno, Jasmin Schäfer, Dana Marzan, Nadia Gubser, Mara Odermatt. – Verwarnungen: 43. Kim Däster.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

