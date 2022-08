Frauen 3. Liga Muttenz gewinnt klar gegen Concordia BS – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Muttenz zuhause gegen Concordia BS 4:0. 28.08.2022, 18.58 Uhr

Mara Odermatt erzielte in der 4. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Muttenz. Dana Marzan erhöhte in der 61. Minute zur 2:0-Führung für Muttenz. Muttenz erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Jasmin Schäfer weiter auf 3:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Jasmin Schäfer für Muttenz auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade ein Minuten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Muttenz reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Breitenbach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 3. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

In der Tabelle steht Concordia BS nach dem zweiten Spiel auf Rang 10. Concordia BS trifft im nächsten Spiel daheim auf SV Sissach (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 4. September statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: SV Muttenz - FC Concordia Basel 4:0 (1:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 4. Mara Odermatt 1:0. 61. Dana Marzan 2:0. 67. Jasmin Schäfer 3:0. 68. Jasmin Schäfer 4:0. – Muttenz: Mia Elena Bernheim, Sandra Imhof, Mahisha Eigenmann, Wenja Angelini, Chantal Anzelini, Vanessa Garcia Guillen, Dana Marzan, Jasmin Schäfer, Andrea Vonlanthen, Angelina Jovanovic, Mara Odermatt. – Concordia BS: Chiara Protopapa, Seren Arabaci, Azra Nur Bozkurt, Elena Stebler, Nilde Napoleao dos Reis, Yarem Celik, Irem Sahin, Cheyenne Pauletto, Sanja Kovacevic, Carolyn Steiner, Fesnike Rushiti. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 18:55 Uhr.