3. Liga, Gruppe 2 Muttenz holt sich drei Punkte gegen Stein Sieg für Muttenz: Gegen Stein gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1. 25.04.2022, 09.30 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Fabio Bächtold, der in der 28. Minute für Muttenz zum 1:0 traf. Fabio Bächtold war es auch, der in der 72. Minute Muttenz weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Die 75. Minute brachte für Stein den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Raphael Sigstein. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Burak Hacilar in der 90. Minute. Er traf zum 3:1 für Muttenz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Stein für Fabian Näf (78.) und Lirim Gashi (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muttenz, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas (85.) kassierte sie.

Die Abwehr von Stein kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Muttenz. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Für Muttenz ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Muttenz geht es auf fremdem Terrain gegen NK Posavina (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (16.30 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Stein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 11. Stein hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Stein trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Amicitia Riehen (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 30. April statt (17.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: SV Muttenz - FC Stein 3:1 (1:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 28. Fabio Bächtold 1:0. 72. Fabio Bächtold 2:0. 75. Raphael Sigstein 2:1. 90. Burak Hacilar 3:1. – Muttenz: Alberto Palombo, Pascal Amsler, Luca Fullin, Amit Amiti, Joey Ridacker, Burak Hacilar, Mehmet Gecici, Maurice Kamber, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, Sidar Manis, Fabio Bächtold. – Stein: Marco Schlatter, Lirim Gashi, Daniel Lovric, Fabian Näf, Jan-Arjen Van Heel, Mateo Caktas, Nicola Weiss, Luca Gränacher, Silvan Ackermann, Michael Weiss, Fabian Hug. – Verwarnungen: 78. Fabian Näf, 80. Lirim Gashi, 85. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.04.2022 09:27 Uhr.