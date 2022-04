3. Liga, Gruppe 2 Muttenz mit Auswärtssieg bei Allschwil Muttenz behielt im Spiel gegen Allschwil am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 21.04.2022, 22.16 Uhr

(chm)

Luca Marro eröffnete in der 21. Minute das Skore, als er für Allschwil das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 30. Minute, als Sidar Manis für Muttenz traf. Murat Dogan schoss Allschwil in der 33. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand stellte Mehmet Gecici durch seinen Treffer für Muttenz in der 37. Minute her. Ein Eigentor von André Bachmann brachte in der 60. Minute die 3:2-Führung für Muttenz. Mit dem 4:2 für Muttenz schoss Fabio Bächtold das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Muttenz gab es fünf gelbe Karten. Bei Allschwil erhielten Boran Yavuz (16.), Granit Emini (75.) und Fabian Roth (95.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Muttenz eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Muttenz die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Muttenz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 10. Muttenz hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Stein, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Sonntag (24. April) statt (15.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Allschwil hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Amicitia Riehen (Platz 14). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (24. April) (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: FC Allschwil - SV Muttenz 2:4 (2:2) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 21. Luca Marro 1:0. 30. Sidar Manis 1:1. 33. Murat Dogan 2:1. 37. Mehmet Gecici 2:2. 60. Eigentor (André Bachmann) 2:3.87. Fabio Bächtold 2:4. – Allschwil: Murat Dogan, Raphael Mathias, Samir Natarajan, Kilian Vetter, Kim Handschin, Till Schaufelberger, Boran Yavuz, André Bachmann, Luca Marro, Loic Parrat, Fabian Roth. – Muttenz: Alberto Palombo, Pascal Amsler, Marco Greppi, Joey Ridacker, Loris Degen, Shirvan Tas, Mehmet Gecici, Amit Amiti, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas, Sidar Manis, Fabio Bächtold. – Verwarnungen: 16. Boran Yavuz, 28. Amit Amiti, 38. Joey Ridacker, 55. Shirvan Tas, 65. Mehmet Gecici, 75. Granit Emini, 92. Fabio Bächtold, 95. Fabian Roth.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.04.2022 22:13 Uhr.