3. Liga, Gruppe 2 Muttenz sorgt bei Münchenstein FC für Überraschung Muttenz hat am Sonntag gegen Münchenstein FC die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team, und das gleich mit 3:0. 27.03.2022, 22.30 Uhr

(chm)

Das Tor von Fabio Bächtold in der 5. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Muttenz. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas erhöhte in der 8. Minute zur 2:0-Führung für Muttenz. Muttenz baute in der 58. Minute die Führung für Muttenz weiter aus: Torschütze war erneut Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas.

Bei Muttenz erhielten Burak Hacilar (71.) und Mertan Yildiz (80.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Münchenstein FC für Eduardo Bautista (60.) und Cyrille Hagen (88.).

Muttenz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 17 Punkte bedeuten Rang 10. Muttenz hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Muttenz tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein FC einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Amicitia Riehen (Rang 13). Das Spiel findet am 3. April statt (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: SV Muttenz - FC Münchenstein 3:0 (2:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 5. Fabio Bächtold 1:0. 8. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas 2:0. 58. Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas 3:0. – Muttenz: Bora Kul, Pascal Amsler, Nino Moser, Joey Ridacker, Giosue Carluccio, Burak Hacilar, Mehmet Gecici, Fabio Bächtold, Karim Chouireb, Mertan Yildiz, Claudio Emanuel Pinto Da Silva Freitas. – Münchenstein FC: Nico Hauser, Kevin Meier, Marco Di Benedetto, Fabio Di Benedetto, Luca Ritter, Joel Scherrer, Loris Lüdi, David Wenger, Sandro Menegola, Adrian Schweizer, Simone Del Tufo. – Verwarnungen: 60. Eduardo Bautista, 71. Burak Hacilar, 80. Mertan Yildiz, 88. Cyrille Hagen.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 20:27 Uhr.