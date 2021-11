3. Liga, Gruppe 2 Muttenz und Amicitia Riehen spielen Remis Je ein Punkt für Muttenz und Amicitia Riehen: Die Teams trennen sich 1:1 01.11.2021, 19.12 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte Fabio Bächtold in der 3. Minute. Den Ausgleich erzielte Marco Corti in der 24. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Amicitia Riehen für Noah Straumann (54.) und Marvin Brügger (60.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muttenz, Ramazan Aldemir (50.) kassierte sie.

Muttenz rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

13 Punkte bedeuten Rang 11.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Muttenz hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Muttenz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Reinach (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (4. November) statt (20.15 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Amicitia Riehen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 13. Amicitia Riehen hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Lausen 72 kriegt es Amicitia Riehen als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 7. November statt (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: SV Muttenz - FC Amicitia Riehen 1:1 (1:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 3. Fabio Bächtold 1:0. 24. Marco Corti 1:1. – Muttenz: Lars Mauthe, Pascal Amsler, Marco Greppi, Luca Fullin, Joey Ridacker, Berkant Öztürk, Ramazan Aldemir, Amit Amiti, Fabio Bächtold, Shirvan Tas, Gregor Mössinger. – Amicitia Riehen: Kostandin Pando, David Egeler, Marco Corti, Marvin Brügger, Alain Demund, Philippe Sidler, Michel Lehmann, Jannis Erlacher, Pablo Wüthrich, Noah Straumann, Sascha Lehmann. – Verwarnungen: 50. Ramazan Aldemir, 54. Noah Straumann, 60. Marvin Brügger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Amicitia Riehen 1:1, SC Münchenstein - FC Münchenstein 0:3, FC Schwarz-Weiss a - FC Reinach 1:1

Tabelle: 1. AS Timau Basel 11 Spiele/28 Punkte (45:18). 2. FC Schwarz-Weiss a 12/25 (35:20), 3. FC Münchenstein 12/23 (39:31), 4. FC Liestal 12/23 (38:23), 5. FC Rheinfelden 12/22 (29:21), 6. FC Reinach 12/16 (28:28), 7. FC Lausen 72 12/15 (29:25), 8. FC Allschwil 12/14 (26:28), 9. NK Alkar 12/14 (28:36), 10. FC Stein 11/13 (37:31), 11. SV Muttenz 12/13 (18:27), 12. SC Münchenstein 12/12 (15:30), 13. FC Amicitia Riehen 12/8 (21:42), 14. NK Posavina 12/7 (18:46).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.11.2021 20:09 Uhr.