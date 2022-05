3. Liga, Gruppe 2 NK Posavina mit drei Punkten auswärts gegen Amicitia Riehen – Ante Cicak mit Last-Minute-Treffer Sieg für NK Posavina: Gegen Amicitia Riehen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:3. 08.05.2022, 22.45 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für NK Posavina: Antonio Gregorovic brachte seine Mannschaft in der 35. Minute 1:0 in Führung. Gabriel Topic erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für NK Posavina. Marin Gudelj baute in der 54. Minute die Führung für NK Posavina weiter aus (3:0).

In der 59. Minute verkleinerte Marco Corti den Rückstand von Amicitia Riehen auf 1:3. Amicitia Riehen kam in der 89. Minute auf ein Tor heran. Torschütze war erneut Marco Corti. Zum Ausgleich für Amicitia Riehen traf Noah Rossi in der 93. Minute. Kurz vor Schluss, in der 94. Minute traf Ante Cicak zum 4:3-Siegestreffer für NK Posavina.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei NK Posavina sah Ivan Radic (42.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei NK Posavina weitere vier gelbe Karten. Bei Amicitia Riehen erhielten Janik Schenker (68.) und Noah Rossi (80.) eine gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist NK Posavina eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass NK Posavina die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 13 mit durchschnittlich 3.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Amicitia Riehen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 80 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match (Rang 14).

NK Posavina bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 13. NK Posavina hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für NK Posavina geht es zuhause gegen FC Reinach (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 15. Mai statt (16.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Amicitia Riehen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Amicitia Riehen war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Amicitia Riehen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SC Münchenstein (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: FC Amicitia Riehen - NK Posavina 3:4 (0:2) - Grendelmatte, Riehen – Tore: 35. Antonio Gregorovic 0:1. 46. Gabriel Topic 0:2. 54. Marin Gudelj 0:3. 59. Marco Corti 1:3. 89. Marco Corti 2:3. 93. Noah Rossi 3:3. 94. Ante Cicak 3:4. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Jannis Erlacher, Sascha Lehmann, Raphael Pregger, Yannick Schlup, Pablo Wüthrich, Janik Schenker, Ettore Pagliarulo, Noah Rossi, Gabriel Andrijasevic, Daniel Wipfli. – NK Posavina: Zeljko Mrkonjic, Dominik Bacic, Marko Radic, Andrej Piljic, Alen Piljic, Gabriel Topic, Bonito Tokic, Ivan Radic, Tomislav Duvnjak, Antonio Gregorovic, Marin Gudelj. – Verwarnungen: 13. Bonito Tokic, 24. Tomislav Duvnjak, 28. Andrej Piljic, 41. Ivan Radic, 68. Janik Schenker, 80. Noah Rossi – Ausschluss: 42. Ivan Radic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 22:42 Uhr.