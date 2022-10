4. Liga, Gruppe 2 NK Posavina mit Sieg gegen Srbija 1968 Sieg für NK Posavina: Gegen Srbija 1968 gewinnt das Team am Dienstag zuhause 3:1. 06.10.2022, 00.45 Uhr

Den Auftakt machte Marko Topic, der in der 28. Minute für NK Posavina zum 1:0 traf. NK Posavina baute die Führung in der 33. Minute (Bonito Tokic) weiter aus (2:0). In der 51. Minute gelang Srbija 1968 (Vuk Pavkovic) der Anschlusstreffer (1:2). Mit dem 3:1 für NK Posavina schoss Marko Topic das letzte Tor der Partie.

Bei NK Posavina erhielten Sandro Gogic (66.), Marko Radic (78.) und Marin Gudelj (84.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Srbija 1968 für Davor Cvijetic (74.) und Nikola Milenkovic (89.).

In der Defensive hat NK Posavina in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 19 geschossenen Toren Rang 4.

NK Posavina behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 19 Punkten. Für NK Posavina ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von NK Posavina ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft NK Posavina auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Dornach b. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Für Srbija 1968 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Srbija 1968 hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Srbija 1968 tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von BCO Alemannia Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: NK Posavina - FC Srbija 1968 3:1 (2:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 28. Marko Topic 1:0. 33. Bonito Tokic 2:0. 51. Vuk Pavkovic 2:1. 57. Marko Topic 3:1. – NK Posavina: Igor Dodik, Antonio Gudelj, Marko Radic, Dominik Situm, Filip Jurakic, Bonito Tokic, Marko Topic, Ante Cicak, Sandro Gogic, Marin Gudelj, Marijo Mrkonjic. – Srbija 1968: Vladica Zivkovic, Milos Tintor, Sasa Puric, Stefan Lukac, Miljan Ralevic, Vuk Pavkovic, Marko Drakul, Nenad Milakovic, Marko Vulin, Nikola Puric, Davor Cvijetic. – Verwarnungen: 66. Sandro Gogic, 74. Davor Cvijetic, 78. Marko Radic, 84. Marin Gudelj, 89. Nikola Milenkovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2022 00:32 Uhr.

