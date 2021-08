4. Liga, Gruppe 2 Nordstern bezwingt auswärts Birsfelden – Später Siegtreffer durch Djeljalj Jashari Sieg für Nordstern: Gegen Birsfelden gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:3. 29.08.2021, 20.03 Uhr

(chm)

Arbin Kurtaj eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Nordstern das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 30, als Cristian Tiscar Martinez für Birsfelden erfolgreich war. Das Tor von Bujar Murati in der 31. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Nordstern.

Mit seinem Tor in der 47. Minute brachte Sacha Wächter Nordstern mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Cyrill Rohrer sorgte in der 52. Minute für Birsfelden für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 71. Minute traf Luke Mc Guinness für Birsfelden zum 3:3-Ausgleich. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute traf Djeljalj Jashari zum 4:3-Siegestreffer für Nordstern.

Bei Nordstern erhielten Resul Demiri (21.) und Usman Ali (80.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Cyrill Rohrer (32.) und Besnik Krasniqi (80.).

Nordstern steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Nordstern spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Steinen Basel a. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Birsfelden steht mit einem Punkt auf Rang 8. Für Birsfelden geht es auswärts gegen SC Basel Nord weiter. Das Spiel findet am 5. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Nordstern BS 3:4 (1:2) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 13. Arbin Kurtaj 0:1. 30. Cristian Tiscar Martinez 1:1. 31. Bujar Murati 1:2. 47. Sacha Wächter 1:3. 52. Cyrill Rohrer 2:3. 71. Luke Mc Guinness 3:3. 86. Djeljalj Jashari 3:4. – Birsfelden: Mesut Kül, Nicola Leibundgut, Milan Bussmann, Ognjen Simonovic, Dorian Perez, Alessandro Vigliano, Besnik Krasniqi, Morris Bussmann, Alex Teixeira, Cristian Tiscar Martinez, Cyrill Rohrer. – Nordstern: Rouven Bernasconi, Muhamet Iseni, Rrezart Agushi, Enes Golos, Nevio Compare, Jonas Oser, Resul Demiri, Arbin Kurtaj, Sacha Wächter, Euron Beqiri, Bujar Murati. – Verwarnungen: 21. Resul Demiri, 32. Cyrill Rohrer, 80. Besnik Krasniqi, 80. Usman Ali.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Arlesheim - SC Basel Nord 8:2, FC Birsfelden - FC Nordstern BS 3:4

Tabelle: 1. FC Nordstern BS 2 Spiele/6 Punkte (9:7). 2. FC Polizei Basel 1/3 (4:2), 3. SC Binningen a 1/3 (2:1), 4. FC Atletico Basel 1/3 (5:3), 5. FC Laufen b 1/3 (4:3), 6. FC Arlesheim 2/3 (12:7), 7. SC Steinen Basel a 1/1 (2:2), 8. FC Birsfelden 2/1 (5:6), 9. SV Muttenz 1/0 (1:2), 10. FC Srbija 1968 1/0 (2:4), 11. FC Ferad 1/0 (3:4), 12. SC Basel Nord 2/0 (5:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 19:59 Uhr.