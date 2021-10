4. Liga, Gruppe 2 Nordstern lässt sich von Srbija 1968 kein Bein stellen Sieg für den Tabellenzweiten: Nordstern lässt am Sonntag zuhause beim 5:1 gegen Srbija 1968 (Rang 8) nichts anbrennen. 24.10.2021, 18.14 Uhr

(chm)

Srbija 1968 erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Nikola Marunic ging das Team in der 39. Minute in Führung. In der 44. Minute traf Bujar Murati für Nordstern zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Nordstern auf. Das Team schoss ab der 51. Minute noch vier weitere Tore, während Srbija 1968 kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Nordstern waren: Resul Demiri, Marko Siklic Nunez, Djeljalj Jashari, Bujar Murati und Arbin Kurtaj. Einziger Torschütze für Srbija 1968 war: Nikola Marunic (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Srbija 1968 für Nikola Marunic (35.), Stefan Vidulovic (65.) und Srdjan Ilic (85.). Gelbe Karten gab es bei Nordstern für Arbin Kurtaj (58.) und Rouven Bernasconi (91.).

In der Abwehr gehört Nordstern zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Die Abwehr von Srbija 1968 kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Nordstern: Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Nordstern hat bisher achtmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Nordstern auswärts mit FC Atletico Basel (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Landauer, Basel).

Für Srbija 1968 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Srbija 1968 hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Srbija 1968 geht es zuhause gegen SC Basel Nord (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Nordstern BS - FC Srbija 1968 5:1 (1:1) - Rankhof, Basel – Tore: 39. Nikola Marunic 0:1. 44. Bujar Murati 1:1. 51. Arbin Kurtaj 2:1. 79. Resul Demiri 3:1. 92. Marko Siklic Nunez 4:1. 93. Djeljalj Jashari 5:1. – Nordstern: Rouven Bernasconi, Nevio Compare, Rrezart Agushi, Muhamet Iseni, Filipe José Correia, Jonas Oser, Resul Demiri, Marko Siklic Nunez, Ardit Kiska, Euron Beqiri, Arbin Kurtaj. – Srbija 1968: Milos Tintor, Vedran Markovic, Stefan Vidulovic, Marko Vulin, Stefan Lukac, Nenad Milakovic, Radovan Colovic, Nikola Milenkovic, Zvezdan Andjelkovic, Stefan Todorovic, Srdjan Ilic. – Verwarnungen: 35. Nikola Marunic, 58. Arbin Kurtaj, 65. Stefan Vidulovic, 85. Srdjan Ilic, 91. Rouven Bernasconi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: SV Muttenz - FC Ferad 2:10, FC Polizei Basel - FC Laufen b 2:2, FC Nordstern BS - FC Srbija 1968 5:1, SC Basel Nord - SC Binningen a 2:4, SC Steinen Basel a - FC Arlesheim 1:3

Tabelle: 1. SC Binningen a 10 Spiele/25 Punkte (40:16). 2. FC Nordstern BS 10/24 (39:16), 3. FC Arlesheim 10/22 (44:21), 4. FC Ferad 10/21 (52:29), 5. FC Laufen b 10/17 (17:14), 6. FC Birsfelden 10/11 (25:27), 7. SC Steinen Basel a 10/10 (23:28), 8. FC Srbija 1968 10/10 (15:36), 9. FC Atletico Basel 10/10 (27:35), 10. SV Muttenz 10/8 (18:30), 11. FC Polizei Basel 10/8 (28:53), 12. SC Basel Nord 10/7 (19:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

