4. Liga, Gruppe 2 Nordstern setzt Siegesserie auch gegen Basel Nord fort Nordstern setzt seine Siegesserie auch gegen Basel Nord fort. Das 5:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 12.09.2021, 18.15 Uhr

(chm)

In der 6. Minute war es an Nicolas Ehifoh, Nordstern 1:0 in Führung zu bringen. Arbin Kurtaj erhöhte in der 43. Minute zur 2:0-Führung für Nordstern. Nur vier Minuten später traf Arbin Kurtaj erneut, so dass es in der 47. Minute 3:0 für Nordstern hiess.

Nordstern erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Euron Beqiri weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Muhamet Mustafa in der 61. Minute, als er für Nordstern zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mulue Hadish von Basel Nord erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

Nordstern hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 17 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.2 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Basel Nord ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 5.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Nordstern von Rang 2 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Nordstern feiert mit dem Sieg gegen Basel Nord bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes trifft Nordstern auswärts mit FC Polizei Basel (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 19. September statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Basel Nord liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Basel Nord hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Basel Nord trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Steinen Basel a (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 19. September statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Nordstern BS - SC Basel Nord 5:0 (2:0) - Rankhof, Basel – Tore: 6. Nicolas Ehifoh 1:0. 43. Arbin Kurtaj 2:0. 47. Arbin Kurtaj 3:0. 53. Euron Beqiri 4:0. 61. Muhamet Mustafa 5:0. – Nordstern: Flurin Leucci, Muhamet Iseni, Rrezart Agushi, Enes Golos, Filipe José Correia, Nicolas Ehifoh, Ardian Mahmuti, Mirco Mascarini, Jonas Oser, Euron Beqiri, Djeljalj Jashari. – Basel Nord: Henok Tsegai, Awet Tesfazghi Sibhatu, Sador Abraha, Meron Habtom, Thomas Layne, Samuel Melake, Hussein Jemal, Mulue Hadish, Fnan Shishay, Millyon Layne, Filimon Berhe. – Verwarnungen: 51. Mulue Hadish.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Nordstern BS - SC Basel Nord 5:0, SC Steinen Basel a - SC Binningen a 2:7, FC Srbija 1968 - FC Laufen b 2:2, FC Atletico Basel - FC Ferad 3:5

Tabelle: 1. FC Nordstern BS 4 Spiele/12 Punkte (17:7). 2. FC Laufen b 4/10 (11:6), 3. SC Binningen a 4/9 (12:7), 4. FC Atletico Basel 4/7 (18:12), 5. FC Arlesheim 3/6 (21:9), 6. FC Ferad 4/6 (17:11), 7. FC Birsfelden 4/5 (13:12), 8. FC Polizei Basel 4/4 (12:23), 9. FC Srbija 1968 4/4 (8:14), 10. SV Muttenz 3/1 (4:7), 11. SC Steinen Basel a 4/1 (5:15), 12. SC Basel Nord 4/0 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 17:53 Uhr.