3. Liga, Gruppe 1 Nordstern setzt Siegesserie auch gegen Therwil fort Nordstern setzt seine Siegesserie auch gegen Therwil fort. Das 3:1 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 13.10.2022, 23.30 Uhr

Das Skore eröffnete Argjend Turkaj in der 13. Minute. Er traf für Nordstern zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Nordstern stellte Jeton Abazi in Minute 25 her. Dank dem Treffer von Jannik Frank (53.) reduzierte sich der Rückstand für Therwil auf ein Tor (1:2). In der 93. Minute sorgte Euron Beqiri für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Nordstern.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Nordstern erhielt: Euron Beqiri (46.) die einzige gelbe Karte bei Therwil erhielt: Gabriel Hermon (71.)

Die Abwehr von Therwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 36 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel (Rang 14).

Nordstern machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 3. Für Nordstern ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Nordstern geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Röschenz (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (20.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Nach der Niederlage büsst Therwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 12. Therwil hat bisher zweimal gewonnen und siebenmal verloren.

Therwil trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Schwarz-Weiss b (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Nordstern BS - FC Therwil 3:1 (2:0) - Rankhof, Basel – Tore: 13. Argjend Turkaj 1:0. 25. Jeton Abazi 2:0. 53. Jannik Frank 2:1. 93. Euron Beqiri 3:1. – Nordstern: Kostandin Pando, Muhamet Mustafa, Rrezart Agushi, Patrice Bossert, Muhamet Iseni, Endrit Mehmetaj, Enes Golos, Fabrice Rahmen, Argjend Turkaj, Euron Beqiri, Jeton Abazi. – Therwil: Christoph Hess, Michael Roderer, Jonas Vögtli, Adrian Kilchherr, Gregor Schaffter, Gabriel Hermon, Tristan Schwalbach, Jannik Frank, Jannis Reimer, Morris Kessler, Raphael Suter. – Verwarnungen: 46. Euron Beqiri, 71. Gabriel Hermon.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Datenstand: 13.10.2022 23:27 Uhr.

