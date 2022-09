3. Liga, Gruppe 1 Nordstern verliert gegen Seriensieger Birsfelden Birsfelden setzt seine Siegesserie auch gegen Nordstern fort. Das 3:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 11.09.2022, 23.07 Uhr

Nordstern ging zunächst in der 3. Minute in Führung, als Euron Beqiri zum 1:0 traf. Nur acht Minuten später schaffte Bardh Dauti aber den Ausgleich für Birsfelden. Per Penalty traf Seyfettin Kalayci in der 56. Minute zur 2:1-Führung für Birsfelden. In der 90. Minute schoss Moreno Damiano Birsfelden mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Birsfelden erhielt: Fitim Dauti (85.) eine Verwarnung gab es für Nordstern, nämlich für Rrezart Agushi (85.).

Die Offensive von Birsfelden hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Birsfelden von Rang 3 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Birsfelden hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Im nächsten Spiel trifft Birsfelden zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Schwarz-Weiss b. Das Spiel findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

In der Tabelle liegt Nordstern weiterhin auf Rang 8. Das Team hat vier Punkte. Nordstern hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Nordstern auf fremdem Terrain mit FC Lausen 72 (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 17. September statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Nordstern BS - FC Birsfelden 1:3 (1:1) - Rankhof, Basel – Tore: 3. Euron Beqiri 1:0. 11. Bardh Dauti 1:1. 56. Seyfettin Kalayci (Penalty) 1:2.90. Moreno Damiano (Penalty) 1:3. – Nordstern: Anton Begic, Enes Golos, Seykou Sy, Patrice Bossert, Endrit Mehmetaj, Semi Trabelsi, Fabrice Rahmen, Jeton Abazi, Rrezart Agushi, Euron Beqiri, Arbin Kurtaj. – Birsfelden: Alberto Palombo, Bardh Dauti, Betim Dauti, Gyorgi Markov, Nico Frick, Seyfettin Kalayci, Moreno Damiano, Fitim Dauti, Rinor Kadrievski, Mertan Yildiz, Ugur Tinas. – Verwarnungen: 85. Fitim Dauti, 85. Rrezart Agushi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

