4. Liga, Gruppe 1 Oberdorf bezwingt auswärts Virtus Liestal – Siegesserie von Virtus Liestal gebrochen Oberdorf behielt im Spiel gegen Virtus Liestal am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 23.10.2021, 22.50 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Kai Leutwyler in der 13. Minute. Er traf für Oberdorf zum 1:0. Tiago José Soares Ribeiro sorgte in der 26. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oberdorf. Lucas Burri baute in der 46. Minute die Führung für Oberdorf weiter aus (3:0).

Tiago José Soares Ribeiro baute in der 46. Minute die Führung für Oberdorf weiter aus (4:0). Durch ein Eigentor Luc Thommen verkürzte Virtus Liestal den Rückstand auf 1:4. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Hamid Zohouri in der 79. Minute für Virtus Liestal auf 2:4. Es war ein Elfmeter.

Bei Virtus Liestal sah Salvatore Fasanella (38.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Lars Kistler (30.), Salvatore Fasanella (38.) und Fabio Petrucci (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oberdorf, Liam Wenger (31.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Oberdorf zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oberdorf. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Oberdorf ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Oberdorf gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Oberdorf zuhause mit AC Rossoneri (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Nach der Niederlage büsst Virtus Liestal einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher sechsmal gewonnen und viermal verloren.

Virtus Liestal spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Sissach (Rang 11). Das Spiel findet am 30. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Oberdorf 2:4 (0:3) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 13. Kai Leutwyler 0:1. 26. Tiago José Soares Ribeiro 0:2. 46. Lucas Burri 0:3. 46. Tiago José Soares Ribeiro 0:4. 63. Eigentor (Luc Thommen) 1:4.79. Hamid Zohouri (Penalty) 2:4. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Lars Kistler, Sahincan Aydogdu, Raphael Buser, Stefano Gigliotti, Noah Davide Plozza, Ramon Schilt, Tiago Vogt, Nrece Nrecaj, Fabio Petrucci, Stefano Petrucci. – Oberdorf: Luc Thommen, Stefan Gehrig, Ramon Krattiger, Nicolas Gentsch, Filip Golubovic, Lucas Burri, David Spescha, Numa Tschopp, Liam Wenger, Tiago José Soares Ribeiro, Kai Leutwyler. – Verwarnungen: 30. Lars Kistler, 31. Liam Wenger, 38. Salvatore Fasanella, 84. Fabio Petrucci – Ausschluss: 38. Salvatore Fasanella.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: AC Virtus Liestal - FC Oberdorf 2:4, FC Laufenburg-Kaisten - FC Wallbach-Zeiningen 1:4, FC Eiken - FC Frenkendorf 3:2, AC Rossoneri - FC Kaiseraugst 1:4, FC Pratteln - FC Rheinfelden 8:1, FC Diegten Eptingen - SV Sissach 3:1

Tabelle: 1. FC Eiken 10 Spiele/22 Punkte (28:13). 2. FC Oberdorf 10/21 (28:13), 3. FC Frenkendorf 10/21 (28:20), 4. FC Pratteln 10/20 (37:19), 5. AC Virtus Liestal 10/18 (33:24), 6. FC Wallbach-Zeiningen 10/17 (29:22), 7. FC Kaiseraugst 10/14 (28:23), 8. FC Diegten Eptingen 10/11 (16:30), 9. FC Laufenburg-Kaisten 10/10 (16:20), 10. FC Rheinfelden 10/8 (18:31), 11. SV Sissach 10/5 (12:33), 12. AC Rossoneri 10/4 (7:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 22:34 Uhr.