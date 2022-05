4. Liga, Gruppe 1 Oberdorf lässt sich von Virtus Liestal kein Bein stellen Oberdorf hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Virtus Liestal gesiegt: Der Tabellenführer gewinnt am Samstag zuhause 3:1 gegen den Tabellensiebten. 28.05.2022, 22.47 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Sathurjan Thanabalasingam in der 25. Minute. Er traf für Virtus Liestal zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 37, als Jordan Hachenberger für Oberdorf erfolgreich war. Liam Wenger brachte Oberdorf 2:1 in Führung (55. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Liam Wenger in der 85. Minute für das 3:1 für Oberdorf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Oberdorf viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 20 Spielen hat Oberdorf durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Oberdorf nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 22 Spielen 49 Punkte auf dem Konto. Oberdorf hat bisher 15mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Oberdorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 7. Für Virtus Liestal war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Für Virtus Liestal geht es in einem Heimspiel gegen SV Sissach (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: FC Oberdorf - AC Virtus Liestal 3:1 (1:1) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 25. Sathurjan Thanabalasingam 0:1. 37. Jordan Hachenberger 1:1. 55. Liam Wenger 2:1. 85. Liam Wenger 3:1. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Lucas Burri, Ramon Krattiger, Nicolas Gentsch, Ramon Hostettler, Cédric Spinnler, Numa Tschopp, David Spescha, Joel Richner, Timothy Lückner, Tiago José Soares Ribeiro. – Virtus Liestal: Ibrahim Buljubasic, Nrece Nrecaj, Raphael Buser, Ognien Colovic, David Bürki, Alexandere Burkhalter, Stefano Gigliotti, Tiago Vogt, Nico De Simone, Andrea Lorenzo Blasi, Sathurjan Thanabalasingam. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

