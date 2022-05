4. Liga, Gruppe 1 Oberdorf siegt 3:0 im Spitzenduell gegen Pratteln Oberdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Pratteln fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Folge. 08.05.2022, 09.49 Uhr

(chm)

Das Tor von Jordan Hachenberger in der 3. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Oberdorf. In der 73. Minute baute Numa Tschopp den Vorsprung für Oberdorf auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jan Weber in der 82. Minute, als er für Oberdorf zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Pratteln erhielten Alessandro Basile (30.) und Jack Onpeng (87.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Oberdorf, nämlich für Tiago José Soares Ribeiro (56.).

Die Offensive von Oberdorf hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Oberdorf bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 42 Punkten. Für Oberdorf ist es der achte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Oberdorf in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Eiken zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Für Pratteln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Pratteln erstmals wieder.

Pratteln spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Sissach (Rang 11). Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Pratteln - FC Oberdorf 0:3 (0:1) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 3. Jordan Hachenberger 0:1. 73. Numa Tschopp 0:2. 82. Jan Weber 0:3. – Pratteln: Oliver Bornhauser, Aldin Becirovic, Riccardo Basile, Kastriot Ferati, Alessandro Basile, Janis Dannmeyer, Ufuk Yorozlu, Leonardo Tufilli, Jack Onpeng, Semih Cin, Daniel Stücklin. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Nicolas Gentsch, Stefan Gehrig, Lucas Burri, Liam Wenger, Jordan Hachenberger, Numa Tschopp, David Spescha, Ramon Krattiger, Tiago José Soares Ribeiro. – Verwarnungen: 30. Alessandro Basile, 56. Tiago José Soares Ribeiro, 87. Jack Onpeng.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 23:57 Uhr.