3. Liga, Gruppe 1 Oberwil mit drei Punkten auswärts gegen Schwarz-Weiss Sieg für Oberwil: Gegen Schwarz-Weiss gewinnt das Team am Dienstag auswärts 3:1. 27.10.2021, 06.34 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Pascal Michel, der in der 65. Minute für Oberwil zum 1:0 traf. Colin Meyer erhöhte in der 67. Minute zur 2:0-Führung für Oberwil. Ricardo Pereira de Sousa baute in der 75. Minute die Führung für Oberwil weiter aus (3:0). Es war ein Elfmeter Stefan Thommen sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Schwarz-Weiss: er traf in der 90. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Vinzenz Wyss von Schwarz-Weiss erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Oberwil nicht verändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Oberwil hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Oberwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Breitenbach (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 1. November statt (20.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Nach der Niederlage büsst Schwarz-Weiss zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 9. Für Schwarz-Weiss war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Schwarz-Weiss tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Therwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Samstag (30. Oktober) statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss b - FC Oberwil 1:3 (0:0) - Rankhof, Basel – Tore: 65. Pascal Michel 0:1. 67. Colin Meyer 0:2. 75. Ricardo Pereira de Sousa (Penalty) 0:3.90. Stefan Thommen 1:3. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Dominique Mindel, Philipp Menge, Thimo Müller, Jonas Baumann, Elias Stockmeyer, Mischa David Müller, Vinzenz Wyss, Stefan Thommen, Marco Ledermann, Jannik Frank. – Oberwil: Yves Wenker, Pascal Kaufmann, Florian Stiegeler, John Winter, Nicola Magro, Cédric Saladin, Nicolas Flaig, Ricardo Pereira de Sousa, Robin Kern, Colin Meyer, Pascal Michel. – Verwarnungen: 78. Vinzenz Wyss.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Therwil - SC Binningen 2:1, FC Schwarz-Weiss b - FC Oberwil 1:3

Tabelle: 1. FC Laufen 10 Spiele/26 Punkte (35:7). 2. FC Therwil 11/25 (32:15), 3. AC Rossoneri 10/19 (28:14), 4. FC Black Stars 10/19 (33:20), 5. FC Oberwil 11/18 (22:15), 6. SC Binningen 11/15 (20:28), 7. FC Bubendorf 10/14 (23:22), 8. FC Zwingen 10/14 (28:25), 9. FC Schwarz-Weiss b 11/14 (19:23), 10. FC Breitenbach 10/13 (20:21), 11. FC Concordia Basel 10/10 (13:22), 12. FC Gelterkinden 10/7 (16:32), 13. US Olympia 1963 10/6 (18:32), 14. BCO Alemannia Basel 10/3 (7:38).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2021 06:31 Uhr.