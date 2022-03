3. Liga, Gruppe 1 Oberwil setzt Siegesserie auch gegen Alemannia Basel fort Oberwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Alemannia Basel hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 27.03.2022, 08.44 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Pascal Michel für Oberwil. In der 6. Minute traf er zum 1:0. In der 12. Minute traf Serafin Petermann ins eigene Gehäuse. Damit lag Oberwil mit zwei Toren im Vorsprung. Die 15. Minute brachte für Alemannia Basel den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Elvidon Zeqiraj. In der 16. Minute erhöhte Nicolas Flaig auf 3:1 für Oberwil.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alessio Forgione von Oberwil erhielt in der 54. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Alemannia Basel ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 58 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Oberwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 3. Für Oberwil ist es der fünfte Sieg in Serie.

Oberwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Laufen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Alemannia Basel verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Alemannia Basel hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alemannia Basel in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Therwil. Die Partie findet am 3. April statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Oberwil - BCO Alemannia Basel 3:1 (3:1) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 6. Pascal Michel 1:0. 12. Eigentor (Serafin Petermann) 2:0.15. Elvidon Zeqiraj 2:1. 16. Nicolas Flaig 3:1. – Oberwil: Stefan Gubser, Nicola Magro, Daniel Scala, Pascal Michel, Nicolas Flaig, Silas Lovato, Ricardo Pereira de Sousa, Cédric Saladin, Colin Meyer, Jure Ölcer, Florian Stiegeler. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Serafin Petermann, Elvidon Zeqiraj, David Aleksic, Josip Brisevac, Matthias Steiner, Jaffar Khamis, Aron Selle Lopez, Jonas Mall, Peter Betsche, Timotheus Zeiser. – Verwarnungen: 54. Alessio Forgione.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 03:32 Uhr.