3. Liga, Gruppe 1 Oberwil setzt Siegesserie auch gegen Black Stars fort Oberwil setzt seine Siegesserie auch gegen Black Stars fort. Das 2:1 zuhause am 09.05.2022, 10.43 Uhr

(chm)

Samstag

bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Oberwil ging bis zur 90. Spielminute 2:0 in Führung, nachdem Alessio Forgione zweimal getroffen (67. Und 90.) hatte.

Black Stars gelang in der 95. Minute durch Ugur Tinas noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Black Stars. Gelbe Karten gab es bei Oberwil für Alessio Forgione (13.) und Pascal Michel (84.).

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Oberwil: 45 Punkte bedeuten Rang 2. Für Oberwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Oberwil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Binningen (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (20.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Black Stars hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 4. Black Stars hat bisher 13mal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Black Stars in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Therwil. Die Partie findet am 15. Mai statt (11.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Telegramm: FC Oberwil - FC Black Stars 2:1 (0:0) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 67. Alessio Forgione 1:0. 90. Alessio Forgione 2:0. 95. Ugur Tinas 2:1. – Oberwil: Stefan Gubser, Adrian Bayerl, Colin Meyer, Florian Stiegeler, Simon Vosseler, Robin Kern, Alessio Forgione, Pascal Michel, Nicolas Flaig, Marco Carluccio, Silas Lovato. – Black Stars: Sebastien Rosenblatt, Gzim Kryeziu, Flynn Haller, Bardh Dauti, Arnis Kuci, Lorik Xheladini, Adriano Ferreira, Atdhe Rashiti, Leonot Bajrami, Fitim Dauti, Ugur Tinas. – Verwarnungen: 10. Lorik Xheladini, 13. Alessio Forgione, 53. Gzim Kryeziu, 61. Ömür Saydam, 84. Leonot Bajrami, 84. Pascal Michel.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

