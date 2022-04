3. Liga, Gruppe 1 Oberwil setzt Siegesserie auch gegen Olympia 1963 fort Oberwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Olympia 1963 hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:0 11.04.2022, 05.53 Uhr

(chm)

Das Tor von Alessio Forgione in der 39. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Oberwil. In der 53. Minute baute Simon Vosseler den Vorsprung für Oberwil auf zwei Tore aus (2:0). Oberwil erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Pascal Michel weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Daniel Scala in der 70. Minute, als er für Oberwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Oberwil erhielten Daniel Scala (30.), Florian Stiegeler (77.) und Jure Ölcer (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Olympia 1963 für Ouassim Yahyaoui (14.), Christian Luis Coca Figueredo (29.) und Daniel Fernando Ferreira Martins (52.).

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Total liess das Team 20 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Abwehr von Olympia 1963 kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 62 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match (Rang 13).

Oberwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 33 Punkte bedeuten Rang 3. Für Oberwil ist es der sechste Sieg in Serie.

Oberwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bubendorf (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (17.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Olympia 1963 verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Olympia 1963 war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Therwil kriegt es Olympia 1963 als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 20. April (20.45 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Oberwil - US Olympia 1963 4:0 (1:0) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 39. Alessio Forgione 1:0. 53. Simon Vosseler 2:0. 61. Pascal Michel 3:0. 70. Daniel Scala (Penalty) 4:0. – Oberwil: Yves Wenker, Nicola Magro, Florian Stiegeler, Daniel Scala, Simon Vosseler, Janosch Blindenbacher, Colin Meyer, Robin Kern, Pascal Michel, Cédric Saladin, Alessio Forgione. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Ibrahima Thiam, Matthias Mazzamati, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Daniel Fernando Ferreira Martins, Nilton Andre Altamirano Semino, Carlos Manuel Perdomo Diaz, Ouassim Yahyaoui, Christian Luis Coca Figueredo, Soufiane Ajamri, Adama Kiendrebeogo. – Verwarnungen: 14. Ouassim Yahyaoui, 29. Christian Luis Coca Figueredo, 30. Daniel Scala, 52. Daniel Fernando Ferreira Martins, 77. Florian Stiegeler, 88. Jure Ölcer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 05:50 Uhr.