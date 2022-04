4. Liga, Gruppe 3 Oberwil setzt Siegesserie auch gegen Therwil fort Oberwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Therwil hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 24.04.2022, 05.39 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Clifford Otieno Ouma für Oberwil. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Yanic Fläcklin glich in der 35. Minute für Therwil aus. Es hiess 1:1. Clifford Otieno Ouma traf in der 50. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Oberwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Robin Kern in der 87. Minute. Er traf zum 3:1 für Oberwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Oberwil für Eloy Seoane Sanchez (23.) und Clifford Otieno Ouma (88.). Die einzige gelbe Karte bei Therwil erhielt: Dominik Bätscher (70.)

Die Abwehr von Therwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Oberwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 6. Oberwil hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Oberwil daheim mit FC Kleinlützel (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Für Therwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Therwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Röschenz an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Oberwil - FC Therwil 3:1 (1:1) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 4. Clifford Otieno Ouma 1:0. 35. Yanic Fläcklin 1:1. 50. Clifford Otieno Ouma 2:1. 87. Robin Kern 3:1. – Oberwil: Stefan Gubser, Nunzio Incognito, Deniz Kececi, Cédric Hartmann, Serkan Torun, Dominic Boltshauser, Eloy Seoane Sanchez, Matthias Mächler, Manuel Opprecht, Clifford Otieno Ouma, Ivica Ohnjec. – Therwil: Yannick Hauser, Gino Vielmi, Michael Roderer, Dimitri Woerner, Luca Leone, Benjamin Meier, Michel Rohrbach, Jannis Reimer, Yanic Fläcklin, Ivan Darms, Renato Zingg. – Verwarnungen: 23. Eloy Seoane Sanchez, 70. Dominik Bätscher, 88. Clifford Otieno Ouma.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 05:35 Uhr.