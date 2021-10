2. Liga Old Boys mit Auswärtserfolg bei Wallbach – Später Siegtreffer durch Tizian Todaro Old Boys behielt im Spiel gegen Wallbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 31.10.2021, 13.24 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Old Boys das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Tizian Todaro.

Marco Baumann hatte davor in der 15. Minute zum 1:0 für Old Boys getroffen. Gleichstand stellte Manuel Guarda durch seinen Treffer für Wallbach in der 50. Minute her. Benjamin Guarda erzielte in der 66. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Wallbach. Gleichstand war in der 72. Minute hergestellt: Jonas Blatter traf für Old Boys.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wallbach. Bei Old Boys erhielten Semir Erovic (22.), Jonas Blatter (53.) und Luka Jovanovic (91.) eine gelbe Karte.

Old Boys rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Old Boys hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Old Boys geht es daheim gegen FC Amicitia Riehen (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 7. November statt (14.00 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Für Wallbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Wallbach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wallbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Gelterkinden (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - BSC Old Boys 2:3 (0:1) - Buhnacker, Wallbach – Tore: 15. Marco Baumann 0:1. 50. Manuel Guarda 1:1. 66. Benjamin Guarda 2:1. 72. Jonas Blatter 2:2. 82. Tizian Todaro 2:3. – Wallbach: Enrico Kaufmann, Simon Jegge, Kevin Haugg, Timo Kaufmann, Dario Guarda, Luca Guarda, Owen Connolly, Benjamin Guarda, Manuel Schärer, Maxime Kempfer, Manuel Guarda. – Old Boys: Semir Erovic, Francesco Savoca, Emanuel Cucinelli, Maximilian Mamot, Elia Bottacin, Aimé Kusa Massa, Tizian Todaro, Marco Baumann, Harry Bonetti, Abdou Ndiaye, Jonas Blatter. – Verwarnungen: 22. Semir Erovic, 24. Kevin Haugg, 48. Luca Guarda, 53. Jonas Blatter, 70. Roberto Rochelin, 75. Dario Guarda, 91. Luka Jovanovic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Birsfelden - FC Allschwil 1:4, FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Aesch 2:5, FC Wallbach-Zeiningen - BSC Old Boys 2:3, FC Amicitia Riehen - SV Sissach 3:2

Tabelle: 1. FC Pratteln 10 Spiele/25 Punkte (26:8). 2. FC Allschwil 11/25 (30:10), 3. FC Aesch 11/24 (38:14), 4. FC Reinach 11/19 (24:22), 5. FC Dardania 11/17 (25:25), 6. FC Wallbach-Zeiningen 11/15 (19:18), 7. BSC Old Boys 11/15 (19:19), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 11/13 (19:20), 9. SV Muttenz 10/12 (18:23), 10. FC Gelterkinden 10/10 (13:19), 11. FC Amicitia Riehen 11/8 (11:26), 12. SV Sissach 11/6 (15:36), 13. FC Birsfelden 11/4 (13:30), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 14:20 Uhr.