2. Liga Old Boys setzt Siegesserie auch gegen Muttenz fort – Elia Bottacin entscheidet Spiel Old Boys setzt seine Siegesserie auch gegen Muttenz fort. Das 2:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 21.03.2022, 09.07 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 4 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Robin Schüpbach für Muttenz. In der 49. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Emre Findik durch seinen Treffer für Old Boys in der 47. Minute her. In der 53. Minute schoss Elia Bottacin Old Boys in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Marc Tanner (31.), Robin Schüpbach (50.) und Nicolas Vögtlin (82.). Keine einzige Karte erhielt Old Boys.

Die Tabellensituation bleibt für Old Boys unverändert. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Old Boys hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Old Boys in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Birsfelden. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Muttenz hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das zehntplatzierte Team FC Gelterkinden, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (13.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: BSC Old Boys - SV Muttenz 2:1 (0:1) - Schützenmatte, Basel – Tore: 49. Robin Schüpbach 0:1. 47. Emre Findik 1:1. 53. Elia Bottacin 2:1. – Old Boys: Txapua Hasler, Francesco Savoca, Maximilian Mamot, Emanuel Cucinelli, Elia Bottacin, Tizian Todaro, Aimé Kusa Massa, Luka Jovanovic, Alessio Simonetta, Jonas Blatter, Emre Findik. – Muttenz: Joel Riechsteiner, Nicola Schöpfer, Nicola Zogg, Philipp Hossli, Loris Minnig, Marc Tanner, Nicolas Vögtlin, Nicola Gassmann, Robin Schüpbach, Patrick Moren, Daniel Anthony Reber. – Verwarnungen: 31. Marc Tanner, 50. Robin Schüpbach, 82. Nicolas Vögtlin.

Tabelle: 1. FC Pratteln 13 Spiele/34 Punkte (36:11). 2. FC Aesch 13/30 (44:16), 3. FC Allschwil 13/28 (33:12), 4. FC Reinach 13/22 (30:27), 5. BSC Old Boys 13/21 (22:20), 6. FC Dardania 13/17 (27:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 12/16 (23:22), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (24:24), 9. SV Muttenz 13/15 (28:32), 10. FC Gelterkinden 13/14 (21:28), 11. SV Sissach 13/9 (21:44), 12. FC Amicitia Riehen 13/8 (11:28), 13. FC Birsfelden 13/4 (15:38), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 10:03 Uhr.