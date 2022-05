3. Liga, Gruppe 1 Oliver Simon führt Bubendorf mit vier Toren zum Sieg gegen Alemannia Basel Sieg für den Tabellensechsten: Bubendorf lässt am Mittwoch zuhause beim 5:4 gegen Alemannia Basel (Rang 14) nichts anbrennen. 26.05.2022, 23.36 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bubendorf: Oliver Simon brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. In der 19. Minute baute der gleiche Oliver Simon die Führung für Bubendorf weiter aus. Mit einem weiteren Tor erhöhte Oliver Simon für Bubendorf auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten.

David Aleksic verkürzte in der 40. Minute den Rückstand von Alemannia Basel auf 1:3. Die 43. Minute brachte für Alemannia Basel den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Timotheus Zeiser. Mit seinem Tor in der 53. Minute brachte Severin Gentsch Bubendorf mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Dank dem Treffer von Matthias Steiner (59.) reduzierte sich der Rückstand für Alemannia Basel auf ein Tor (3:4). Timotheus Zeiser glich in der 80. Minute für Alemannia Basel aus. Es hiess 4:4. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute traf erneut Oliver Simon zum 5:4-Siegestreffer für Bubendorf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Bubendorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 61 Tore in 24 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Alemannia Basel ein relativ häufiges Phänomen. Die total 84 Gegentore in 24 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match (Rang 13).

Die Tabellensituation bleibt für Bubendorf unverändert. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 6. Bubendorf hat bisher elfmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Laufen. Diese Begegnung findet am Samstag (28. Mai) statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Alemannia Basel verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Alemannia Basel hat bisher dreimal gewonnen, 19mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Alemannia Basel trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Gelterkinden (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (29. Mai) statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Bubendorf - BCO Alemannia Basel 5:4 (3:2) - Brühl, Bubendorf – Tore: 5. Oliver Simon 1:0. 19. Oliver Simon 2:0. 21. Oliver Simon 3:0. 40. David Aleksic 3:1. 43. Timotheus Zeiser 3:2. 53. Severin Gentsch 4:2. 59. Matthias Steiner 4:3. 80. Timotheus Zeiser 4:4. 89. Oliver Simon 5:4. – Bubendorf: Lionel Lüthi, Alessio Di Benedetto, Alex Schärli, Severin Gentsch, Fabio Filipe Rita Costa, Roger Niederhauser, Andreas Käser, Oliver Simon, Briag Adler, André Gaudin, Dario Minnig. – Alemannia Basel: Christian Luketic, Christian Compare, David Aleksic, Tim Kaufmann, Jacob Feldges Sokolov, Aron Selle Lopez, Matthias Steiner, Daniel Wieland, Jonas Mall, Nicola Pol, Timotheus Zeiser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 23:33 Uhr.