3. Liga, Gruppe 1 - Oliver Simon führt Bubendorf mit vier Toren zum Sieg gegen Black Stars

Liveticker Der FCB kassiert in St.Gallen den Rückstand und gleicht im Gegenzug wieder aus

Am 29. Spieltag der Super League kommt es zum Duell der beiden formstärksten Mannschaften. Der FC St. Gallen ist seit zehn Spielen ungeschlagen und führt die Rückrundentabelle an. Der FC Basel will derweil die Serie der Ungeschlagenheit in der Liga auf sechs Spiele ausbauen. Um die kleine Chance auf den Meistertitel aufrechtzuhalten, braucht es aber einen Sieg. Anpfiff in der Ostschweiz ist um 16:30 Uhr.