4. Liga, Gruppe 4 Olympia 1963 gewinnt klar gegen Schwarz-Weiss – Schwarz-Weiss verliert nach drei Siegen Olympia 1963 behielt im Spiel gegen Schwarz-Weiss am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 25.09.2022, 01.10 Uhr

(chm)

Olympia 1963 gelangen zwei Tore in der ersten Hälfte: Maxime Metenier brachte Olympia 1963 1:0 in Führung (5. Minute). Mit seinem Tor in der 38. Minute brachte Christian Luis Coca Figueredo Olympia 1963 mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den Treffer zum Schlussresultat erzielte Fabio Micael Neto Teixeira kurz nach der Pause (Minute 46).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Olympia 1963 für Rayan Boumezza (15.), Christian Luis Coca Figueredo (34.) und Ibrahin Soto Caballero (69.). Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Fabio Jorge Verde (26.), Chris Minette (45.) und Laurin Van der Haegen (54.).

In der Defensive hat Olympia 1963 in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.9 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 15 geschossenen Toren Rang 6.

Dass Schwarz-Weiss so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Olympia 1963 um einen Platz nach vorne. Neun Punkte bedeuten Rang 6. Für Olympia 1963 ist es der zweite Sieg in Serie. Olympia 1963 konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Olympia 1963 spielt zum nächsten Mal daheim gegen FF Brüglingen Basel (Platz 4). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Schwarz-Weiss erstmals wieder. Schwarz-Weiss verlor zudem erstmals zuhause.

Für Schwarz-Weiss geht es auswärts gegen FC Allschwil (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (14.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - US Olympia 1963 0:3 (0:3) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 5. Maxime Metenier 0:1. 38. Christian Luis Coca Figueredo 0:2. 46. Fabio Micael Neto Teixeira 0:3. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Chris Minette, Linus Kneubühler, Dominic Cussigh, Laurin Van der Haegen, Nuno Miguel De Moura, Diego Jenni, Alessio Zarola, Fabio Jorge Verde, Alessandro Zarola, Leo Andrin Küng. – Olympia 1963: Ali Kolat, Christian Luis Coca Figueredo, Rayan Boumezza, Nadir Boulghobra, Adel Harajem, Fabio Micael Neto Teixeira, Bilal Kemiha, Samuel Gugenheim, Ibrahin Soto Caballero, Maxime Metenier, Ouassim Yahyaoui. – Verwarnungen: 15. Rayan Boumezza, 26. Fabio Jorge Verde, 34. Christian Luis Coca Figueredo, 45. Chris Minette, 54. Laurin Van der Haegen, 69. Ibrahin Soto Caballero.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 01:07 Uhr.

