3. Liga, Gruppe 1 Olympia 1963 siegt nach fünf Niederlagen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Erfolgserlebnis für Olympia 1963: Nach fünf Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag zuhause gegen Alemannia Basel 3:0. 24.10.2021, 02.42 Uhr

In der 11. Minute war es an Jules Philippe Meyer, Olympia 1963 1:0 in Führung zu bringen. Ouassim Yahyaoui sorgte in der 59. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olympia 1963. Das letzte Tor der Partie erzielte Jules Philippe Meyer, der in der 83. Minute die Führung für Olympia 1963 auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Angelo Lo Russo von Olympia 1963 erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Alemannia Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 14).

Das Schlusslicht hat Olympia 1963 dank den drei Punkten abgeben können: sechs Punkte bedeuten Rang 13. Das Team rückt damit einen Platz vor. Olympia 1963 hat bisher zweimal gewonnen und achtmal verloren. Olympia 1963 siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Olympia 1963 auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Laufen. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. Oktober) (20.30 Uhr, Im Nau, Laufen).

Durch die Niederlage wird Alemannia Basel ans Tabellenende durchgereicht. Nach zehn Spielen hat das Team drei Punkte. Das Team verliert damit einen Platz. Für Alemannia Basel war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem achtplatzierten FC Bubendorf kriegt es Alemannia Basel als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. Oktober) statt (20.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: US Olympia 1963 - BCO Alemannia Basel 3:0 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 11. Jules Philippe Meyer 1:0. 59. Ouassim Yahyaoui 2:0. 83. Jules Philippe Meyer 3:0. – Olympia 1963: Anthony Duvernoy, Mamadou Sette, Ibrahima Thiam, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Ibrahin Soto Caballero, Angelo Lo Russo, Nilton Andre Altamirano Semino, Christian Luis Coca Figueredo, Soufiane Ajamri, Adama Kiendrebeogo, Ouassim Yahyaoui. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Christian Compare, Tim Kaufmann, Luis Keller, Josip Brisevac, Noah Bortolussi, Jonas Ayadi, Aron Selle Lopez, Mauro Spampinato, Peter Betsche, Leo Andrin Küng. – Verwarnungen: 43. Angelo Lo Russo.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Black Stars - FC Schwarz-Weiss b 4:0, US Olympia 1963 - BCO Alemannia Basel 3:0, FC Oberwil - FC Therwil 1:2, FC Bubendorf - AC Rossoneri 1:3, FC Gelterkinden - FC Zwingen 1:3, SC Binningen - FC Laufen 0:5

Tabelle: 1. FC Laufen 10 Spiele/26 Punkte (35:7). 2. FC Therwil 10/22 (30:14), 3. AC Rossoneri 10/19 (28:14), 4. FC Black Stars 10/19 (33:20), 5. FC Oberwil 10/15 (19:14), 6. SC Binningen 10/15 (19:26), 7. FC Schwarz-Weiss b 10/14 (18:20), 8. FC Bubendorf 10/14 (23:22), 9. FC Zwingen 10/14 (28:25), 10. FC Breitenbach 9/13 (19:19), 11. FC Concordia Basel 9/7 (11:21), 12. FC Gelterkinden 10/7 (16:32), 13. US Olympia 1963 10/6 (18:32), 14. BCO Alemannia Basel 10/3 (7:38).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

