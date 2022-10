4. Liga, Gruppe 4 Olympia 1963 sorgt bei Brüglingen Basel für Überraschung – Brüglingen Basel verliert nach vier Siegen Olympia 1963 hat am Sonntag gegen Brüglingen Basel die Überraschung geschafft: Die sechstplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team, und das deutlich mit 4:1. 02.10.2022, 21.51 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Olympia 1963: Fabio Micael Neto Teixeira brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olympia 1963 stellte Christian Luis Coca Figueredo in Minute 14 her. Ouassim Yahyaoui baute in der 19. Minute die Führung für Olympia 1963 weiter aus (3:0).

Ouassim Yahyaoui war es auch, der in der 65. Minute Olympia 1963 weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 4:0. In der 75. Minute sorgte Benjamin Meyer noch für Resultatkosmetik für Brüglingen Basel. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Olympia 1963 spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.9 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 19 erzielten Toren Rang 5.

Olympia 1963 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 3. Olympia 1963 hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Olympia 1963 spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Münchenstein b (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (17.00 Uhr, Welschmatt, Münchenstein).

Brüglingen Basel ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. 13 Punkte bedeuten Rang 2. Brüglingen Basel hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brüglingen Basel spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Allschwil (Rang 8). Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: US Olympia 1963 - FF Brüglingen Basel 4:1 (3:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 10. Fabio Micael Neto Teixeira 1:0. 14. Christian Luis Coca Figueredo 2:0. 19. Ouassim Yahyaoui 3:0. 65. Ouassim Yahyaoui 4:0. 75. Benjamin Meyer 4:1. – Olympia 1963: Ali Kolat, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Rayan Boumezza, Nadir Boulghobra, Christian Luis Coca Figueredo, Fabio Micael Neto Teixeira, Bilal Kemiha, Samuel Gugenheim, Ibrahin Soto Caballero, Maxime Metenier, Ouassim Yahyaoui. – Brüglingen Basel: Linus Weiland, Paulo Stücklin, Fabian Ronchi, Severin Reimann, Jan Moritz Gramke, Benjamin Meyer, Dario Frabotta, Yves Jäggi, Lucas Locher, Jan Becker, Matthias Völlmy. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

