4. Liga, Gruppe 3 Penaltytor bringt Dornach Unentschieden gegen Amicitia Riehen Acht Tore sind zwischen Dornach und Amicitia Riehen gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht. 30.10.2022, 22.10 Uhr

(chm)

Während des ganzen Spiels war Amicitia Riehen nie in Rückstand gelegen. In der 85. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das Skore eröffnete Timon Burkhalter in der 10. Minute. Er traf für Amicitia Riehen zum 1:0. Pascal Märki sorgte in der 18. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Amicitia Riehen. Amicitia Riehen erhöhte in der 25. Minute seine Führung durch Timon Burkhalter weiter auf 3:0.

Yannic Altermatt verkürzte in der 61. Minute den Rückstand von Dornach auf 1:3. Amicitia Riehen erhöhte in der 62. Minute seine Führung durch Noah Straumann weiter auf 4:1. Simon Heer verkürzte in der 65. Minute den Rückstand von Dornach auf 2:4.

Die 74. Minute brachte für Dornach den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Yannic Altermatt. Der Ausgleich für Dornach fiel in der 85. Minute, als erneut Yannic Altermatt traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Dornach erhielten Hakim Lorenzetti (78.), Noe Gschwind Pajeres (92.) und David Stöckli (95.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Amicitia Riehen für Jonas Frieden (83.), Nicolas Widmer (83.) und Pablo Wüthrich (84.).

Dornach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Dornach nicht verändert. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 7. Dornach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Dornach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Riederwald (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (2. November) statt ( Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Für Amicitia Riehen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Amicitia Riehen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Amicitia Riehen wartet im nächsten Spiel auswärts das sechstplatzierte Team FC Breitenbach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 19. März statt ( Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: SC Dornach a - FC Amicitia Riehen 4:4 (0:3) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 10. Timon Burkhalter 0:1. 18. Pascal Märki 0:2. 25. Timon Burkhalter 0:3. 61. Yannic Altermatt 1:3. 62. Noah Straumann 1:4. 65. Simon Heer 2:4. 74. Yannic Altermatt 3:4. 85. Yannic Altermatt (Penalty) 4:4. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, Tobias Chavannes, Yanik Kilcher, Kilian Schröter, David Stöckli, Hakim Lorenzetti, Noe Gschwind Pajeres, Yannic Altermatt, Pascal Saladin, Simon Heer. – Amicitia Riehen: Marcello Borghetti, Timon Burkhalter, Pascal Märki, Samuel Gutmans, Noah Rossi, Yannick Schlup, Jonas Frieden, Severin Manser, Ettore Pagliarulo, Noah Straumann, Pablo Wüthrich. – Verwarnungen: 78. Hakim Lorenzetti, 83. Jonas Frieden, 83. Nicolas Widmer, 84. Pablo Wüthrich, 92. Noe Gschwind Pajeres, 95. David Stöckli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 23:08 Uhr.

